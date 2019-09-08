Севастопольцы идут голосовать с хорошим настроением (ФОТО, ВИДЕО)

8 сентября 2019     20
Севастопольцы идут голосовать с хорошим настроением (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 8 сентября, севастопольцы выбирают депутатов Законодательного собрания второго созыва.

Журналисты “ИНФОРМЕРа” посетили избирательный участок № 98, чтобы разведать обстановку.

По словам председателя Людмилы Томишиной, активность средняя. Нет никаких казусов и жалоб. Все идут с хорошим настроением.
“На 10:00 проголосовали 324 человека. Очень много людей в возрасте. Более 100 человек написали заявление о голосовании вне помещения. В связи с этим мы отправляем две бригады для жителей, которые очень хотят проголосовать, но из-за состояния здоровья не могут”, – заявила она. На выходе корреспонденты встретили мужчину, который рассказал о своей проблеме.

“У меня стоит кардиостимулятор, поэтому я  не могу проходить через рамку. Сколько мне ждать?” – поинтересовался он.
Дежурный, услышав наш разговор, молча подошел к мужчине, чтобы  дать ему возможность проголосовать и успокоиться.


Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 86

Источник: Портал Информер

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