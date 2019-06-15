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Севастопольцы, льготный проезд только по карте!

Три ДТП с участием детей в Севастополе Три дорожно-транспортных происшествия с детьми случились в Севастополе в течение одного дня. Во всех случаях несовершеннолетние были пешеходами. Об этом …



«Кури, бухай, рожай уродов». Краснодарская социальная реклама рвет шаблоны приличия На кубанском сайте о медицине обнаружили социальные плакаты против ожирения и абортов c оригинальными слоганами: «В Питере — пить, в Краснодаре …



Первая общегородская зарядка прошла в Севастополе Сегодня утром в Севастополе состоялась первая общегородская зарядка, сообщила пресс-служба правительства города в субботу. Она прошла в рамках большой программы …



Участники СВМДА выступили против вмешательства в дела других стран Лидеры стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии выступили против вмешательства в дела других государства, в том числе …

