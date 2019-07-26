Севастопольцы любят быструю езду

Севастополь оказался на шестом месте рейтинга российских регионов, где чаще всего штрафуют на дорогах. Соответствующая информация была опубликована на сайте “Штрафы ГИБДД”.

Аналитики подвели итог первого полугодия 2019 года и посчитали, что больше всего штрафуют жителей Ненецкого автономного округа.

На одного жителя здесь приходится 2,18 штрафа. На второй строчке оказались Карелия с 0,3 штрафа на одного водителя, а третью позицию заняла Московская область с 0,2 штрафа.

Далее идут Астраханская область (0,17 штрафов), Москва (0,16 штрафов) и Севастополь (0,14 штрафов).

А вот меньше всего правила дорожного движения нарушают в Амурской области. На одного жителя здесь приходится 0,005 штрафа.





Пятница, 26 июля 2019 г. 188

Источник: Портал Информер