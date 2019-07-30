Севастопольцы могут записаться к врачу на выездных приемах контакт-центра

В Севастополе продолжаются выездные приемы Единого контакт-центра здравоохранения. Они стартовали с начала лета. Специалисты Единого контакт-центра выезжают в муниципалитеты и отдаленные районы города.

«Приказом Департамента здравоохранения утвержден график выездных приемов населения специалистами Единого контакт-центра.

За июнь-июль проведено 20 выездных приемов в 10 муниципальных образованиях, обратились 147 человек.

Основные вопросы, интересующие население, запись населения к врачу, вопросы прикрепления к поликлинике, деятельность медицинских организаций и прочие», – рассказала начальник Единого контакт-центра здравоохранения Ольга Шутька.

В каждом муниципалитете, в котором проводится прием, о выездах контакт-центра сообщается заранее.

«Мы постоянно взаимодействуем с контакт-центром. Все вопросы, которые ставятся людьми на приемах, рассматриваются, принимаются в работу или же решаются сразу на месте. Люди не всегда знают обо всех медицинских услугах, которые им доступны. С помощью этих выездных приемов очень повышается информированность населения», – сообщил глава Качинского внутригородского муниципального образования Николай Герасим.

Ежедневно специалисты контакт-центра здравоохранения могут записать к врачу или же ответить на вопросы горожанам об оказании медицинской помощи в городе по единым бесплатным номерам: 8-800-5-800-800 – с обильного телефона и 0-800-5-800-800 – со стационарного телефона.

Специалисты контакт-центра здравоохранения Севастополя работают ежедневно с 8 до 17 часов. Расписание выездных приемов контакт-центра: Андреевский муниципальный округ города Севастополя: каждый первый понедельник месяца; Балаклавский муниципальный округ города Севастополя: каждая первая среда месяца; Верхнесадовский муниципальный округ города Севастополя: каждая первая пятница месяца; Гагаринский муниципальный округ города Севастополя: каждый второй понедельник месяца; Город Инкерман, внутригородское муниципальное образование: каждую вторую среду месяца; Качинский муниципальный округ города Севастополя: каждую вторую пятницу месяца; Ленинский муниципальный округ города Севастополя: каждый третий понедельник месяца; Нахимовский муниципальный округ города Севастополя: каждую третью среда месяца; Орлиновский муниципальный округ города Севастополя: каждую третью пятницу месяца; Терновский муниципальный округ города Севастополя: каждый четвертый четверг месяца.





Вторник, 30 июля 2019 г. 144

Источник: Портал Информер