Севастопольцы могут зарегистрировать онлайн-кассу и в выходные дни

Для того, чтобы все желающие смогли реализовать свои права на применение налогового вычета на приобретение контрольно-кассовой техники, прием заявлений на регистрацию ККТ будет дополнительно производиться в налоговых инспекция в выходные дни 29-30 июня.

Налоговым законодательством предусмотрено право ИП, применяющих систему налогообложения в виде ЕНВД и патентную систему налогообложения получить налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей на каждый экземпляр ККТ.

При этом обязательным условием применения вычета является регистрация техники в налоговых органах до 01.07.2019.

С 1 июля все индивидуальные предприниматели и организации, оказывающие услуги населению, обязаны осуществлять расчеты с применением ККТ.

Исключение составляют ИП без наемных работников оказывающие услуги и/или реализующие товары собственного производства. Регистрация онлайн-касс также возможна на сайте ФНС России в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».