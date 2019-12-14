Севастопольцы могут просто получить водительское удостоверение

14 декабря 2019     31
Севастопольцы могут просто получить водительское удостоверение

С начала 2019 года более 7000 жителей Севастополя использовали единый портал государственных услуг для получения водительских удостоверений.

Портал предоставляет возможность получить в упрощенном виде государственные и муниципальные услуги, в том числе регистрацию транспортных средств, получение водительского удостоверения.

Перед оформлением записи приема в электронном виде, необходимо пройти полную регистрацию на Едином портале «Госуслуг». По окончании процедуры регистрации вы сможете пользоваться только справочной информацией.

Чтобы система позволяла вам совершать электронную запись, необходимо заполнить общие сведения и ввести персональные данные.

После авторизации у вас есть возможность получить государственные услуги, предоставляемые Госавтоинспекцией.

Преимущество использования портала заключается в том, что время в ожидании очереди на выдачу водительского удостоверения практически отсутствует, при этом размер государственной пошлины в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации применяется с учетом коэффициента 0,7.

Таким образом, государственная пошлина за выдачу водительского удостоверения для лиц, обратившимся за его получением с использованием ЕПГУ, будет составлять вместо 2 000 рублей – 1 400 рублей.

При замене украинского водительского удостоверений для севастопольцев и крымчан, в соответствии с Налоговым кодексом, оплата государственной пошлины за выдачу российского национального водительского удостоверения не предусмотрена.

Госавтоинспекция Севастополя призывает граждан регистрироваться на портале «gosuslugi.ru» и упростить получение услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.



Суббота, 14 декабря 2019 г. 309

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В ФССП опровергли информацию о десятках миллионов невыездных россиян
В ФССП опровергли информацию о десятках миллионов невыездных россиян

13:58 В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) опровергли информацию о десятках миллионов невыездных граждан в России, имеющих различные задолженности. «ФССП …


Лев Лещенко считает, что на YouTube можно ругаться матом
Лев Лещенко считает, что на YouTube можно ругаться матом

Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний. …


В Сочи отгремел турнир 2019 года по самбо (ФОТО, ВИДЕО)
В Сочи отгремел турнир 2019 года по самбо (ФОТО, ВИДЕО)

7 декабря в Сочи на арене «Ледяной куб» отшумел самый долгожданный турнир 2019 года — «Кубок союзного государства по самбо». В турнире …


Новый случай вандализма на Большой Севастопольской тропе
Новый случай вандализма на Большой Севастопольской тропе

Вандалы продолжают беспредельничать на Большой Севастопольской тропе. В ландшафтном заповеднике «Байдарский» неизвестные расстреляли информационный щит.  Фотографию изуродованного щита опубликовали очевидцы …


В Керчи столкнулись две иномарки
В Керчи столкнулись две иномарки

Renault Duster и Nissan Qashqai столкнулись лоб в лоб в Керчи.  Водитель Renault Duster – мужчина 1947 года рождения получил закрытую …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты