Севастопольцы могут просто получить водительское удостоверение

С начала 2019 года более 7000 жителей Севастополя использовали единый портал государственных услуг для получения водительских удостоверений.

Портал предоставляет возможность получить в упрощенном виде государственные и муниципальные услуги, в том числе регистрацию транспортных средств, получение водительского удостоверения.

Перед оформлением записи приема в электронном виде, необходимо пройти полную регистрацию на Едином портале «Госуслуг». По окончании процедуры регистрации вы сможете пользоваться только справочной информацией.

Чтобы система позволяла вам совершать электронную запись, необходимо заполнить общие сведения и ввести персональные данные.

После авторизации у вас есть возможность получить государственные услуги, предоставляемые Госавтоинспекцией.

Преимущество использования портала заключается в том, что время в ожидании очереди на выдачу водительского удостоверения практически отсутствует, при этом размер государственной пошлины в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации применяется с учетом коэффициента 0,7.

Таким образом, государственная пошлина за выдачу водительского удостоверения для лиц, обратившимся за его получением с использованием ЕПГУ, будет составлять вместо 2 000 рублей – 1 400 рублей.

При замене украинского водительского удостоверений для севастопольцев и крымчан, в соответствии с Налоговым кодексом, оплата государственной пошлины за выдачу российского национального водительского удостоверения не предусмотрена.

Госавтоинспекция Севастополя призывает граждан регистрироваться на портале «gosuslugi.ru» и упростить получение услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.







Суббота, 14 декабря 2019 г. 309

Источник: Портал Информер