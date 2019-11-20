Севастопольцы нашли снаряды и бомбу в своём огороде

Жители Балаклавы нашли два снаряда и бомбу времён Великой Отечественной войны при проведении работ на своих земельных участках.

Их обследовали сотрудники ОМОН «Беркут». Они же обнаружили еще один снаряд на балаклавском пляже «Солдаткий».

«При строительстве дома на одном из садовых участков рабочие обнаружили 45-миллиметровый советский артиллерийский снаряд. Несколькими часами позже в одном из садовых товариществ в земле был обнаружен 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. В тот же день на пляже « Солдатский» в Балаклаве сотрудники ОМОН «Беркут» уже обследовали 82-миллиметровую минометную мину, которую, возможно, вынесло штормом», – сообщает пресс-служба севастопольского управления Росгвардии.

Несколькими днями ранее в Балаклавском районе при рытье котлована для фундамента частного дома, во время выемки грунта, строители случайно подцепили боеприпас ковшом экскаватора.

По счастливой случайности опасная находка не сдетонировала. Прибывшие на место происшествия взрывотехники подразделения идентифицировали находку как немецкую авиабомбу SD-50.

Примечательно, что на авиабомбе был установлен взрыватель конденсаторного типа, который мог сработать от электрического импульса, а сама бомба находилась в нескольких метрах от столбов линии электропередач.

Силовики передали боеприпасы сотрудникам управления МЧС по Севастополю для последующей утилизации.







Среда, 20 ноября 2019 г. 209

Источник: Портал Информер