Севастопольцы на пяти площадках города могут делать зарядку

21 июня 2019     25
Севастопольцы на пяти площадках города могут делать зарядку

В субботу, 22 июня, общегородская зарядка в Севастополе пройдет одновременно на пяти площадках: в парке имени Анны Ахматовой, парке Победы, эко-парке «Лукоморье», на Мраморном пляже в Балаклаве и пляже «Хрустальный».

Занятия на всех площадках начнутся в 7:00.

Принять участие в общегородской зарядке могут все желающие, независимо от уровня физической подготовки.  

Организаторами мероприятия выступают Управление по делам молодежи и спорта, «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики», представители общественных организаций.

Источник: Портал Информер

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