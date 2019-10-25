Севастопольцы на склоне горы Эльбрус (ФОТО, ВИДЕО)

19 октября севастопольская федерация СБЕ «ММА» в составе Захара Кучерявого, Александра Хоронженко и Сергея Кота на склоне горы Эльбрус, в Кабардино-Балкарской республике, отдали у памятника «Героям обороны Приэльбрусья» дань памяти погибшим героям в Великой Отечественной войне.

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Севастопольские единоборцы возложили цветы к памятнику и почтили погибших минутой молчания.

Этот самый высокогорный памятник стал символом вечной памяти павшим за наше Отечество героям. 219 имен героев-защитников Приэльбрусья, высеченных на этом памятнике, навсегда останутся в сердцах и памяти нашего и последующих поколений.

Президент Федерации «ММА» Сергей Кот подчеркнул огромную заслугу тех воинов, кто до последней минуты своей жизни остался верным присяге и своему Отечеству, ценой собственной жизни спасая человечество от порабощения.

Справка:

Республика Кабардино-Балкария. Здесь находится прекрасный и удивительный край – Приэльбрусье. Часть Бокового хребта Большого Кавказа представляет собой цепь высоких величавых вершин Кавказских гор.

Высочайшая гора Кавказа и Европы – Эльбрус, имеющий двуглавый конус спящего вулкана с западной (5642 м) и восточной (5621 м) вершинами.

На склоне этой уникальной горы расположен памятник «Героям обороны Приэльбрусья», посвященный советским воинам, погибшим при защите этого края от фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны.

В годы Великой Отечественной войны Северный Кавказ был захвачен фашистскими войсками. В августе 1942 года германское командование, питавшее слабость к символике и ритуалам, верившие в мистическую победу, отдало приказ своим солдатам о восхождении на Эльбрус.

В начале 1943 года советские войска выбили из Приэльбрусья немецких горных стрелков элитного подразделения «Эдельвейс». В результате тяжелейших боев, благодаря героизму наших солдат, фашистская дивизия была остановлена на перевалах Кавказа.

Бойцы советской армии, не щадя своей жизни, держали оборону склонов и окончательно остановили попытку захватчиков овладеть кавказскими перевалами. Военные альпинисты из состава 242-й дивизии в сложных зимних условиях совершили восхождение и сбросили фашистские флаги с вершин Эльбруса.

13 февраля 1943 года группа под руководством лейтенанта Николая Гусака установила Красное знамя на западной вершине горы. А 17 февраля 1943 года альпинисты под руководством военного инженера 3 ранга Александра Гусева подняли знамя на восточную вершину Эльбруса. На Эльбрусе погибли сотни советских солдат, но те бойцы, которым удалось выжить, смогли отстоять и защитить Кавказ от фашизма.







Пятница, 25 октября 2019 г. 132

Источник: Портал Информер