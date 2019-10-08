Севастопольцы на улице Руднева «плавают» и возмущаются

В Севастополе осадки становятся одной из главных тем обсуждения. Непогода осложняет жизнь как пешеходам, так и автомобилистам.Помнится, как в начале июня дождь «разгромил» Севастополь. В результате ливней было повреждено 6 линий электроснабжения, в том числе в двух социальных объектах.

Пострадали спуск Котовского, улицы Гоголя, Индустриальная, пр-т Октябрьской революции (в районе дома 8), Очаковцев, площадь возле КПП в Казачьей бухте, район автовокзала, Артбухта, ул.Федоровская. Тогда за несколько часов в городе выпало свыше 33 мм осадков. К ликвидации последствий от МЧС России по Севастополю привлечены 18 единиц техники и 57 единиц личного состава. К счастью, не было погибших и пострадавших.

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Позже вице-губернатор Владимир Базаров отчитался, что в Севастополе практически все последствия ливневых осадков устранены: городской транспорт работает в штатном режиме, дороги свободны для движения автотранспорта.«В связи с тем, что сегодня утром в городе в течение двух часов выпала месячная норма осадков, на непродолжительное время была парализована улично-дорожная сеть на 30 участках автомагистрали. В данный момент все дороги свободны для движения. Пассажирский городской транспорт работает в штатном режиме. Закрыт для движения участок дороги на спуске Котовского – там вымыло брусчатку. Среди наиболее пострадавших участков, помимо спуска Котовского, повреждение подпорных стен по ул. Луначарского,28 и 16, а также по ул.Кочубея,8.

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Однако дождь непредсказуем, он способен застать врасплох в любое время года. На этот раз пожаловались на бездеятельность городских служб и лично заместителя губернатора Владимира Базарова жители улицы Руднева, 26.

После каждого ливня люди вынуждены «плыть» к своим домам. Скоро, по всей вероятности, и жилые объекты уйдут под воду. Самое примечательно, что сколько бы не жаловались севастопольцы в различные инстанции – бесполезно.

Базарову всё равно, он в доме на Руднева не живёт, другие ответственные лица также предпочитают не участвовать в спасении утопающих.

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Вторник, 8 октября 2019 г. 218

Источник: Портал Информер