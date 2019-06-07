Севастопольцы, не пейте! Попадётесь

7 июня 2019     12
Севастопольцы, не пейте! Попадётесь

Профилактический рейд «Нетрезвый водитель» пройдёт на территории Севастополя в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Севастополю.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, согласно статьи 12.8 КоАП Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Те же санкции предусмотрены для водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, регламентировано статьей 12.26 КоАП. За повторное нарушение водителю будет грозить уголовная ответственность.

Госавтоинспекция Севастополя обращается ко всем жителям города, если Вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, просим сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Севастополю по телефонам: 8(8692) 73-84-01 или 102.

Источник: Портал Информер

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