Севастопольцы не привыкли к цивилизации?

9 января 2020     15
Севастопольцы не привыкли к цивилизации?

Парк 60-летия СССР отремонтирован (сделан заново) и выглядит восхитительно. Сделана спортивная площадка, три детские, высажено множество деревьев, сделан сухой фонтан, сделано множество зон для отдыха, беговые дорожки и дорожки для прогулок. Но, к сожалению, у нас народ не приучен жить в цивилизации. Возможно, это отголоски украинской деградации. Меня возмутило то, что невоспитанные взрослые и их детишки уже за неделю вытоптали газон и в некоторых местах организовали тропинки.

Это настоящее быдлятство, неуважение к городу и к тем людям, которые старались и делали красоту. Неужели так трудно ходить по дорожкам, надо переть по грязи, потом её разносить по плитке и вытаптывать газон, чтобы было, как раньше, а также жить в говне.

Вот так благодарят “люди” за новый парк и всю эту красоту. А потом жалуются, почему так много заборов, да от быдла защищают город.



Четверг, 9 января 2020 г. 1724

Источник: Портал Информер

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