Севастопольцы обсуждали, надо ли кормить малыша грудью

В ожидании ребенка каждая женщина мечтает о том, что станет лучшей на свете мамой, а ее малыш родится здоровым.

Но далеко не все родительницы задумываются о том, что здоровье младенца нуждается в защите и поддержке на природном уровне с первого дня его жизни.

В силу воздействия современных негативных тенденций моды о поддержке идеальных форм, реклам искусственных молочных смесей, многие молодые мамы отказываются кормить малышей грудью.

И благодаря столь необдуманным решениям мы получаем далеко не здоровое поколение.

За последние десятилетия в России активно заговорили о проблеме грудного вскармливания (ГВ). Прослеживается тенденция: чем больше искусственников, тем болезненней нация. Потому логично, что проблема поддержки грудного вскармливания – это вопрос государственного характера.

Не обязательно быть в государственном чине, депутатом местечкового или Думского масштаба, чтобы поддерживать и лоббировать актуальность темы грудного вскармливания.

Так, по инициативе СРОО «Севастопольские мамы», в рамках Всемирной недели поддержки грудного вскармливания, в первых числах августа в Центре охраны здоровья матери и ребенка состоялся круглый стол «Молочная река», на котором участники проекта поднимали вопросы популяризации естественного кормления детей.

Координаторы проекта «Молочная река», который реализуется СРОО «Севастопольские мамы» в рамках субсидийной поддержки правительства Севастополя, – Вероника Савина, Леся Танасова, Татьяна Козловская.

В мероприятии также приняли участие руководитель проекта «Млекопитательница» Наталья Полижак, слингоконсультант Светлана Стропова, коллеги из Челябинска и Симферополя – Маргарита Дик (консультант АКЕВ, эксперт ОП Челябинска, преподаватель курса ВОЗ ЮНИСЕФ) и Анна Лаврик (консультант АКЕВ), а также врачи-неонатологи и гинекологи севастопольской городской больницы №5 «Детский комплекс», заведующие детских поликлиник.

На круглом столе рассматривались вопросы информационной подготовки беременных, проблемы прикладывания младенцев к груди, признаки достаточности грудного молока, вопросы набора веса малыша, когда начинать вводить прикорм. Одной из актуальных тем круглого стола был вопрос продолжительности грудного вскармливания.

Были приведены примеры успешной реализации проектов грудного вскармливания в России. Вот тревожные цифры статистики об искусственных смесях: в 2016 году в России было продано детской смеси 50 855,6 тонн. Этого объёма достаточно, чтобы в течение года выкормить 1 210 848 детей полностью на искусственном вскармливании (ИВ) с рождения.

При официальной рождаемости 1 888 729 в 2016 году это означает, что 64% детей никогда не получали молока матери. Или почти все дети находятся на ИВ после 3-4 месяцев рождения.

Актуальные вопросы нашли отклики у участниц круглого стола.

Будущие мамы, родительницы новорожденных детей задавали врачам и координаторам проекта «Молочная река» наиболее волнующие их вопросы.

Председатель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева, активная общественница и мать двоих детей, отметила: «Правильно говорят, что один в поле не воин. Это относится и к решению проблем грудного вскармливания. Нельзя их целиком перекладывать на плечи медицины, потому что не все задачи могут решить люди в белых халатах.

В частности, вопрос агрессивной пропаганды со стороны производителей смесей требует административного решения: необходимы правовые акты, поддерживающие международный свод правил по сбыту заменителей грудного молока.

Формирование общественного мнения в пользу грудного вскармливания, а это и обучение молодых мам правильному отношению к кормлению своего ребенка грудью, – задача нашего общества. Это не зависит, врач ты, консультант по грудному вскармливанию или неравнодушный человек, который считает, что кормление грудью – это здоровый, естественный жизненно важный процесс.

Главное, чтобы процесс активной работы по грудному вскармливанию набирал обороты во всех регионах страны, звучал на общественных форумах, медицинских конференциях. СРОО «Севастопольские мамы» совершенно ответственно заявляет: «Участники круглого стола «Молочная река» – молодцы! Так держать и идти только вперед! Вместе мы можем больше!»».

Источник: Портал Информер