Севастопольцы, осталось две недели для уплаты имущественных налогов

14 ноября 2019     24
Севастопольцы, осталось две недели для уплаты имущественных налогов

Чуть больше 2-х недель осталось до наступления срока уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2018 год – оплату необходимо произвести не позднее 2 декабря 2019 года.

Своевременно оплатить налоги можно онлайн в «Личном кабинете для физических лиц», а также воспользовавшись электронными сервисами ФНС России через точку входа в сервисы «Уплата налогов и пошлин».

Кроме того, оплатить налоги можно непосредственно в банковском учреждении.

Если граждане не получили уведомление или данные, содержащиеся в нем, требуют уточнений и дополнений, можно воспользоваться обновленным сервисом ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Для оперативного решения часто возникающих у налогоплательщиков вопросов в период уплаты имущественных налогов – можно воспользоваться промо страницей «Налоговое уведомление-2019».

Налогоплательщик выбирает вопрос, связанный с его «жизненной ситуацией» (уведомление не получено, в налоговом уведомлении содержатся неточные данные о налогоплательщике или объекте налогообложения, не учтены налоговые льготы и т.д.), указывает номер налогового уведомления, в котором содержатся некорректные сведения, заполняет поле, в каком именно реквизите документа были отражены неточные сведения, и указывает инспекцию, из которой поступило налоговое уведомление.

Поступившее через этот сервис обращение рассматривается инспекцией в сжатые сроки и ответ направляется налогоплательщику по адресу электронной почты, указанному в заявке.

УФНС России по Севастополю напоминает, что за несвоевременную уплату налога предусмотрено начисление пени.

Чтобы каждый гражданин успел решить возникающие у него вопросы, налоговые инспекции региона работают в особом режиме.

Обратиться лично можно ежедневно с 9.00 до 18.00, по вторникам и четвергам с 9.00 до 20.00, а также в рабочую субботу 23 ноября с 10.00 до 15.00.



Четверг, 14 ноября 2019 г. 860

Источник: Портал Информер

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