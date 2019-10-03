Севастопольцы открывают свой бизнес при поддержке службы занятости

В Севастополе в рамках государственной программы «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения города Севастополя» реализуется проект по финансовой поддержке будущих предпринимателей.

В ходе очередного заседания комиссии по вопросам содействия занятости населения были рассмотрены 11 заявлений севастопольцев, прошедших обучение по направлению «Основы предпринимательской деятельности» на предоставление единовременной финансовой помощи для организации предпринимательской деятельности с презентацией бизнес-планов.

На рассмотрение комиссии будущие предприниматели представили бизнес-проекты на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению, открытие мини-сыроварни, интернет магазина, студии творчества, цветочного магазина, изготовлению съедобной флористики, выпечке бездрожжевого хлеба и другие проекты.

Комиссия одобрила все представленные бизнес-планы и уже в ближайшее временя начинающие предприниматели получат по 100 тысяч рублей на открытие собственного дела.

Всего с начала года служба занятости помогла открыть собственный бизнес 55 севастопольцам. На эти цели бюджетом города в 2019 году выделено 7,5 млн рублей.

Напомним, в Центре занятости населения проводятся как групповые, так и индивидуальные консультации безработных граждан, желающих открыть собственное дело.

«Им предоставляется возможность прохождения тестирования по выявлению способностей и желания к организации самозанятости, оказывается помощь в выборе направления предпринимательской деятельности, предоставляется возможность обучения основам предпринимательства. Кроме того, оказывается практическая помощь по составлению бизнес-плана», — подчеркнули в Центре занятости.





Четверг, 3 октября 2019 г. 77

Источник: Портал Информер