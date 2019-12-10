Севастопольцы поддержали идею создания наблюдательного совета по реконструкции Матросского бульвара

Жители города выступают за то, чтобы все строительные работы, которые проводятся в историческом центре, были «прозрачными». Такое мнение горожане выразили в ходе опроса, проведенного в социальных сетях, сообщает пресс-служба СРОО «Наш Севастополь».

Общественная организация «Наш Севастополь» выступила с инициативой создания наблюдательного совета по реконструкции Матросского бульвара. На сегодняшний день на объекте – в историческом центре – спиливают деревья, возводят капитальные строения и все это происходит бесконтрольно, без правовой документации.

«Сейчас мы наблюдаем политику двойных стандартов – на ул. Большой Морской практически каждый день кто-то что-то инспектирует. Появился даже экс-спикер Законодательного собрания Алексей Чалый, который «погладил» парапеты и осмотрел реконструкцию строгим взглядом. При этом фонд «35-я береговая батарея», аффилированный с Чалым, выполняющий работы на Матросском бульваре, всячески препятствует осмотру работ возле памятника Казарскому – стройка обнесена высоким забором, из-за которого виднеются возводимые капитальные строения.

На каком основании? Представленный ранее эскиз реконструкции – это просто рисунок, который согласовали «свои» архитекторы. А как насчет утвержденного проекта работ? – Его нет. Именно поэтому мы считаем важным, чтобы в ходе работ на строительный объект были допущены члены наблюдательного совета. Я выступаю не против реконструкции, я выступаю за то, чтобы все было приведено к нормам, соответствующим законодательству», – сказала Ольга Дронова, председатель общественной организации «Наш Севастополь».

Организация провела в социальных сетях опрос жителей города: считают ли севастопольцы, что реконструкция Матросского бульвара также должна быть «прозрачной»? Абсолютное большинство – около 98% – ответили утвердительно. А оставшиеся 2% отметили, что работы на мысе Хрустальный тоже пора бы «рассекретить» – сейчас также неясно, что там строится и что жители города получат в итоге.

Всего с опросом ознакомилось около 4 тысяч человек.

«Конечно, необходимо знать, что там происходит! Безусловного доверия в таких вопросах быть не может. Тем более, все должны быть равны – если есть доступ к другим объектам реконструкции, то почему нет к Матросскому бульвару», – отметила в комментариях Ольга Попова.

Подписчик Владимир Романов отмечает активные работы в историческом центре: «При этом нет никакой информации, что же там происходит. Сведения дает только один телеканал, который связан с подрядчиком. Соответственно, об объективности речи быть не может».

Это мнение поддержали «лайками» 18 человек.

«Даже если нет сомнений, что работы будут выполнены хорошо, хотелось бы знать, что там происходит. Мы уже обожглись на всяких реконструкциях, поэтому неведение рождает сомнения. Не вижу проблемы, чтобы сделать реконструкцию «прозрачной». Тем более, если там все так замечательно», – высказала мнение Ирина Карташова.

В свою очередь Николай Одесский обратил внимание на смежную проблему: «А что происходит на мысе Хрустальный? Что строят? Кто и зачем финансирует стройку? Где будут подходы к мосту? Что пойдет под снос? Парк Победы [вторую очередь] к 75-летию Победы будут строить?».

Идею «прозрачной» реконструкции Матросского бульвара также поддержал вице-спикер Законодательного собрания Василий Пархоменко. Он отметил, что мониторинг работ может осуществлять члены наблюдательного совета по Большой Морской.

«Было дано «добро» группе Чалого на дальнейшую реконструкцию Матросского бульвара. Однако у меня и других севастопольцев нет информации, что же происходит на этой территории. Высокий забор скрывает происходящее. Бульвар должен быть открыт для представителей властей. Как открыт, например, такой объект, как Комсомольский сквер в районе улицы Ленина.

Я туда пришел, поговорил с прорабами, рабочими, никто ничего не скрывал. На Матросский попасть не удалось. Такое впечатление, что это какой-то военный, секретный объект. Что там сооружается, не ясно», – сказал Пархоменко в комментарии журналистам «Политики у моря».

Источник: Портал Информер