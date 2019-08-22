Севастопольцы, поделитесь кровью!

В этом году СРОО «Севастопольские мамы» присоединились к горожанам и стали активными участниками социальной акции «Стань донором – спаси жизнь!».

Донор – человек, отдающий свою кровь ради спасения чужой жизни – что может быть благороднее?

Стать донором может каждый здоровый человек, имеющий желание помогать людям, жить в обществе и не быть свободным от него.

Севастопольские мамы активно участвуют в программе, пополняя списки доноров региона. Каждый месяц инициаторов сдать кровь становится больше.

Август не стал исключением для членов команды СРОО «Севастопольские мамы».

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», – так в Центре крови встречает новых и старых друзей-доноров бессменный куратор проекта поддержки донорства Алина Бахтарь.

Общественница СРОО «Севастопольские мамы» Алина, находясь в декретном отпуске, принимает активное участие в жизни организации.

По её мнению, сдача крови – это важное и нужное для людей дело.

По рекомендации председателя организации и донора Елены Голубевой, она взяла на себя ответственность координатора. К слову сказать, вся семья Алины – муж, родители – регулярно приходят в Центр, чтобы пополнить столь необходимую базу крови.

Алина Бахтарь отмечает: «В среднем, каждый раз около 10 человек приходят в назначенный день, в определенный час. Лично мы приходим всей семье. Также и некоторые мамы приводят в Центр крови своих детей, достигших 18-летнего возраста. Настроение у моих ответственных доноров всегда разное: кто-то боится, кто-то стесняется. Но, переборов все страхи и сомнения, будучи социально зрелыми личностями, сдают 450 миллилитров крови. Понять волнения человека, первый раз пришедшего в Центр крови, можно. Но я всегда нахожу подход к каждому. Лично консультирую по телефону или при встрече».

По словам Алины, сотрудники Центра крови доброжелательны и внимательны ко всем донорам, особенно к новичкам.

19 августа донорская группа севастопольских мам очередной раз посетила Центр крови. Семь членов дружной команды СРОО «Севастопольские мамы» сдали чуть больше трех литров крови. Много это или мало? Вопрос неоднозначный. В жизни бывают моменты, когда дорога каждая капля крови.

За весь период участия севастопольских мам в социальной акции было сдано более 10 литров крови.

Отметим, что женщины могут сдать кровь один раз в три месяца, мужчины раз в два месяца. Накануне визита в Центр крови и в день сдачи запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т.ч.растительное), шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы. Натощак сдавать кровь не нужно! Каждый человек, готовясь к сдаче крови, получает памятку о питании донора.

Координатор проекта консультирует, что за 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Также за час до процедуры донации следует воздержаться от курения.

К слову сказать, медики установили, что лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедуру. После 12:00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам.

Не следует планировать визит в Центр крови после ночного дежурства, стресса, болезни или просто бессонной ночи. Перед непосредственной процедурой медики центра делают забор крови из пальца. Если гемоглобин в норме, нет никаких противопоказаний, донору разрешают сдать кровь.

СРОО «Севастопольские мамы» призывает всех активных, здоровых, неравнодушных севастопольцев присоединиться к числу доноров Севастополя.

«Вместе – мы можем больше», — неизменный девиз севастопольских мам только подтверждает, что донорской крови много не бывает.

Присоединяйтесь к нам, севастопольцы!

Пресс-служба СРОО «Севастопольские мамы»

Яна Михайлова

Источник: Портал Информер