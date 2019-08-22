Севастопольцы поздравляют Сергея Меняйло с днём рождения (ВИДЕО)

Сегодня, 22 августа, отмечает свой день рождения российский политик, военный, полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе с 28 июля 2016 года, член Совета безопасности России с 12 августа 2016 года, член партии «Единая Россия», губернатор Севастополя с 9 октября 2014 по 28 июля 2016, заместитель командующего Черноморским флотом России с 30 мая 2009 по 22 декабря 2011, вице-адмирал запаса Сергей Иванович Меняйло.

В этот день севастопольцы обратились к имениннику.

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Четверг, 22 августа 2019 г. 1164

Источник: Портал Информер