Севастопольцы показали дулю депутатам

Предвыборная гонка в Севастополе вышла на финишную прямую. Считанные дни остаются до главного события этого года. Напомним, уже в это воскресенье, 8 сентября, состоятся выборы во второй созыв Законодательного Собрания города. В этот день мы определим судьбу региона на ближайшие пять лет. Будет ли город развиваться, или к власти снова придут люди, преследующие лишь свои интересы, зависит от выбора каждого севастопольца.

3 дня до выборов

Уже завтра в Севастополе заканчивается агитационный период. Не секрет, что в Законодательное Собрание Севастополя второго созыва баллотируются и люди, благополучно просидевшие в кожаных креслах Закса предыдущие пять лет. Члены так называемой «команды Чалого», подконтрольной небезызвестному в городе олигарху, вновь намерены заполучить заветные мандаты.

Видимо, тому, кто попробовал власть на вкус, отказаться от нее и от ее привилегий слишком сложно.

Перед выборами в Заксобарние Севастополя в 2014 году «команда мечты» обещала горожанам абсолютно другую жизнь. Олигарх Алексей Чалый и его люди рассказывали, что, придя к власти, они превратят Севастополь в комфортный город ХХI века и южную технологическую столицу. Вся концепция этих новшеств была изложена в программе «24 шага к Третьему возрождению Севастополя», которую кандидаты брали за основу своей предвыборной кампании. В ней были прописаны как общие шаги к развитию, так и отдельные позиция для разных округов города. Однако сегодня ни один из пунктов этой программы не выполнен. Но определенных депутатов это, видимо, совершенно не смущает.

Правда глаза колет?

Несколько дней назад на улицах города появились билборды, на которых были прописаны обещания, некогда данные «народными избранниками».

Все эти тезисы абсолютно реальны, их с легкостью можно найти в открытом доступе сети Интернет.

Сам рекламный щит разделен на две части: с одной стороны неизвестные авторы обозначили обеты депутатов Татьяны Щербаковой, Вячеслава Горелова, Вячеслава Аксенова и Александра Кулагина, которые они давали перед выборами в 2014 году; а с другой стороны изобразили кукиш, видимо, как результат этих обещаний в наши дни.

Ворошить прошлое, по всей видимости, не входило в планы депутатов Чалого. Они с легкостью забыли об обещаниях, данных севастопольцам пять лет назад, и занялись решением собственных бизнес-вопросов. Теперь, когда перед новыми выборами горожанам напомнили о забытых громких словах, аффилированным с олигархом Чалым СМИ пришлось разработать целую стратегию, чтобы «отмыть» репутацию приспешников экс-народного мэра. Появление бордов журналисты назвали «волной чернухи и клеветы». Вот только о клевете здесь не идет и речи. Судите сами. Ниже представлены брошюры с обещаниями, которые Горелов, Кулагин, Аксенов и Щербакова старательно забывали все 5 лет.

Сначала комментировать сложившуюся ситуацию депутаты напрочь отказались. Действительно, в данном случае оправдываться не просто сложно, но и бесполезно. А как известно, лучшая защита – это нападение. Так, например, Татьяна Щербакова считает, что ее оппоненты – «недомальчики», которые «писают в тапки, расклеивая антирекламу».

«Не хотелось говорить об этом у себя на странице, но придется, так как люди просят обозначить мое мнение. Обозначаю. Оппоненты не могут аргументировать или доказать конкретными делами, что они что-то полезное для города делали 5 лет. Поэтому кидаются какашками и писают в тапки, развешивая по округу глупые антирекламы. Что, недомальчики, страшно вам? Правильно, бойтесь», — написала пока еще действующий депутат Законодательного Собрания Севастополя Татьяна Щербакова.

Вячеслав Аксенов появление бордов считает «поступком ниже плинтуса». Однако депутату совершенно не стыдно за отсутствие трех рокад в Севастополе, не увеличенные доходы населения и городского бюджета, не реконструированные медицинские центры. А всё это он обещал севастопольцам пять лет назад, глядя им прямо в глаза.

Безусловно, оценивать законность размещения данных бордов должны исключительно сотрудники правоохранительных органов, чем они сейчас и занимаются. Но назвать это «черным пиаром», враньем и клеветой – сложно. Обещания за 5 лет действительно остались неисполненными.

К слову, у севастопольцев другое мнение относительно появления рекламных щитов. В социальных сетях бурно обсуждается этот вопрос, и люди в основном поддерживают инициаторов расклейки. По их словам, так необходимо поступать со всеми политиками, не выполнившими обещания.

Так и хочется спросить у чалистов: неужели у Вас настолько короткая память, что Вы забыли о своих обещаниях, которые дали избирателям всего пять лет назад? Не стыдно ли Вам смотреть в глаза людям, которым Вы обещали повысить уровень жизни? Почему Вас каждый раз не устраивает то один губернатор, то другой, но когда Вашему покровителю Алексею Чалому предложили стать главой города, он трусливо отказался? Конечно, критиковать и вносить раскол в работу действующей власти гораздо легче, чем нести ответственность за свои обещания.

Кукиш правды

Примечательно, но на этот раз команда Чалого не бросается громкими обещаниями. Теперь у них нет четкой программы, а также масштабных планов по развитию Севастополя. Они планируют лишь контролировать все процессы. Какие именно – история умалчивает. А с их молчанием рождаются всё новые и новые вопросы. Например, кто же будет заниматься строительством соцобъектов, детских садов и школ? Кто будет следить за развитием экономической стороны города и увеличением доходов горожан? Кто будет заниматься газификацией Северной стороны? Кто поможет развить медицину? Наверное, адепты Чалого рассчитывают на то, что в последствии ответственность за невыполненные шаги вновь можно будет «скинуть» на очередного губернатора.

Что же, до выборов остается всего несколько дней, и самое время определиться со своим выбором.

Депутаты Чалого, хватит обманывать севастольцев!

Фото: из групп в социальной Сети Вконтакте

Форпост-Севастополь.ru

Источник: Портал Информер