Севастопольцы предлагают распустить Общественную палату

25 октября 2019     20
Севастопольцы предлагают распустить Общественную палату

Представители общественных организаций обратились к врио губернатора и председателю Заксобрания с предложением о роспуске Общественной палаты.

В адрес врио губернатора и адрес председателя Законодательного Собрания Севастополя представители общественных организаций и движений направили коллективное обращение с предложением: о возможности полной замены состава нынешней Общественной палаты Севастополя.

Также обратили внимание, что при подходе в выборе кандидатур внимательно изучались отчёты о реальном участии кандидатов в конкретных мероприятиях общественных объединений на благо Севастополя.

Письмо приводится дословно:

«Уважаемый Михаил Владимирович!

Уважаемый Владимир Владимирович!

Выражаем Вам свою признательность за  работу по развитию городской среды и повышению качества жизни севастопольцев и просим обратить внимание на бездействие такого института гражданского общества как Общественная палата Севастополя.

Формальное отношение к данному институту гражданского общества предыдущих руководителей исполнительной и законодательной власти города привело к тому, что Общественная палата города Севастополя 2-го созыва на протяжении  долгого времени  не может окончательно сформироваться, в связи с чем, конструктивная прямая и обратная связь между властью и обществом в городе длительное время отсутствует, что крайне негативно сказывается на повышении роли граждан Севастополя в развитии городской среды, сохранению культурного наследия, повышению качества жизни, реализации экологических, исторических и культурных инициатив.

Просим Вас рассмотреть вопрос о возможности полной замены состава нынешней Общественной палаты Севастополя в связи с тем, что вместо конструктивной работы члены Общественной Палаты занимаются внутренними склоками и пустыми разговорами.

Такое  стало возможным, по нашему мнению, в связи с тем, что в нарушение требований законодательства РФ при отборе членов Общественной палаты Севастополя не был соблюдён принцип безупречной репутации кандидатов, не проверялась информация о реальной деятельности общественных объединений, выдвинувших кандидатов, не проверялись сведения и отчёты о реальном участии кандидатов в конкретных мероприятиях общественных объединений на благо города Севастополя.

Для подавляющего большинства горожан является очевидным, что исполнительная и законодательная власти Севастополя способны сформировать такой новый состав Общественной Палаты Севастополя, который займёт достойное место в согласовании интересов граждан, общественных объединений, органов государственной власти и местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан, конституционного строя и демократических принципов развития гражданского общества в городе федерального значения Севастополе». 

<!-- с позицией редакции. Позиция редакции может быть озвучена только главным редактором или, в крайнем случае, лицом, которое главный редактор -->



Пятница, 25 октября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер

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