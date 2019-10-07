Севастопольцы предложили назвать новый сквер в честь ныне живущего героя штурма Сапун-горы

7 октября 2019     23
Севастопольцы предложили назвать новый сквер в честь ныне живущего героя штурма Сапун-горы

Новому скверу, за благоустройство которого борются жители домов на проспекте Октябрьской революции вместе с общественной организацией «Наш Севастополь», севастопольцы планируют дать имя героя штурма Сапун-горы, ныне живущего ветерана Ивана Ивановича Патука. Соответствующее предложение будет направлено в правительство города, сообщает пресс-служба «Нашего Севастополя».

Небольшой полувековой скверик возле домов ПОР, 21,25,27 привлек внимание не только общественников, к которым жители обратились с просьбой посодействовать в его благоустройстве, не только иностранных журналистов из Швейцарии, которые снимали сюжет о его истории, но и правительства города.

Как сообщила председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова, департаментом городского хозяйства дан ответ, что эта зеленая зона будет включена в перечень мест, подлежащих благоустройству и уборке за счет средств городского бюджета.

«Это тот первый шаг, над которым мы работали изначально – убрать со сквера статус «слепой зоны», когда он не закреплен ни за одним ведомством и, соответственно, не убирается. Как только этот сквер будет включен в перечень, в нем будут проводить уборочные работы. За оперативное решение этого вопроса я выражаю благодарность правительству города. Но дальше нам предстоит решить еще одну, более значимую проблему, которую не смог решить предыдущий состав исполнительной власти – благоустройства сквера. Жильцы домов уже сделали его проектный эскиз, а также выступили с инициативой имени для этого общественного пространства», – отметила Ольга Дронова.

В «народном проекте» севастопольцы учли не только благоустройство самого сквера, но и реконструкцию прилегающей территории. В частности, в эскизе выделена парковочная зона и предусмотрена площадка для выгула животных.

Предложили гагаринцы и имя скверу – назвать его в честь одного из ныне живущих героев штурма Сапун-горы – Ивана Ивановича Патука.

«Все-таки Севастополь – особый город. Спустя почти 75 лет со дня Великой Победы, наши севастопольцы помнят подвиги павших героев и чтят ныне живущих защитников, вспоминая о них не только 9 Мая. Благоустройство сквера, который носил бы имя живого свидетеля страшных событий Великой Отечественной войны, было бы прекрасным подарком всем жителям города к юбилею одной из главных дат нашей страны – юбилею Дня Победы», – заключила Ольга Дронова.

7 мая 1944 года старший лейтенант Иван Иванович Патук участвовал в историческом штурме Сапун-горы при освобождении Севастополя. Его подвиг запечатлен на Диораме в Севастополе.

«Враг хорошо подготовился к обороне этой господствующей высоты: были оборудовано множество укрепленных огневых точек, инженерных сооружений, минных полей. Склон Сапун-горы представлял собой с виду неприступную бетонную крепость. Нашим частям было очень трудно приблизиться к ней из-за яростного встречного огня противника», – вспоминает Иван Иванович Патук.

При штурме стратегической высоты разведотряд Патука сумел пождавить противника и выйти на гребень Сапун-горы. Но бойцы не остановились, а пошли в тыл немцам, то есть в Севастополь. Затем в составе корпуса до 12 мая 1944 года Иван Иванович завершал ликвидацию врагов в районе Херсонесского аэродрома.

За службу Родине полковник Патук Иван Иванович награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны

II второй степени, двумя орденами Красной Звезды, орденами Богдана Хмельницкого II и III степени, многими медалями, среди которых – «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Кавказа», «За освобождение Севастополя», «За трудовую доблесть», почетным знаком «За заслуги перед Севастополем». Иван Патук трижды избирался депутатом городского Совета Севастополя. В числе 10 представителей Крыма был участником парада Победы в Москве в 2005 году. Сейчас ветерану 97 лет.

Напомним, общественная организация «Наш Севастополь» проводит в школах города внеклассные «Уроки мужества», на которых активисты организации рассказывают о подвигах советских солдат, а также приглашают ветеранов Великой Отечественной войны и детей осажденного Севастополя.

Источник: Портал Информер

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