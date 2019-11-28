Севастопольцы предложили свои способы борьбы с «пробками»

Увеличить штрафы за парковку в запрещенном месте, не ремонтировать центральные транспортные узлы одномоментно, пересесть на общественный транспорт – севастопольльцы предложили свои способы борьбы с «пробками».

Учитывая замедленный трафик на Большой Морской и ул. Дмитрия Ульянова в связи с проведением ремонтных работ, общественная организация «Наш Севастополь» обратилась к своим подписчикам в соцсетях с вопросом: «Как бороться с пробками?»

С опросом ознакомилось более 7 тыс. севастопольцев. Среди комментариев были не только мнения из разряда «а поговорить», но вполне конкретные мысли и предложения.

Радикальный метод предложил известный фотограф Юрий Югансон: «Я бы увеличил кратно стоимость штрафов за неправильную парковку и остановку в неположенных местах. В пятницу наблюдал, как за пешеходным переходом на перекрёстке Очаковцев — Адм. Октябрьского какой-то олень на крытом грузовике, включив аварийку, разгружался прямо на правой полосе, перекрыв тем самым путь троллейбусам и маршруткам, поднимающимся к Б. Морской. Тысяч пять-десять штрафа – всё придёт в норму!».

Ирина Ставская отметила, что любые неудобства можно перетерпеть ради благого дела – отремонтированных дорог и обновления городского кольца: «Может, пока такая ситуация, кто-то попробует ногами походить, на общественном транспорте поездить? Поверьте, это не так и страшно».

Валерий Прудников поднял встречный вопрос – проблему парковочных мест: «Может, прекратить отнимать у автотранспорта территорию, как в Артбухте, площади Нахимова? И начать строить дома только с парковками?».

Дорожная разметка и дороги-дублеры – ещё одна и «болевая точка».

«Вернуть повороты налево и не заставлять весь трафик ездить от начала до конца ПОРа? Достроить небольшой кусок дороги на Фиолентовском шоссе, чтобы можно было выехать из города через село Штормовое?», – высказал мнение Валерий Прудников.

Кстати, многие жители также просят вернуть дорогу-дублер улицы Репина вдоль «Одеколона» с выездом и заездом около «Золотого Дракона». Эта мера позволила бы в значительной мере разгрузить кольцо на улице Меньшикова.Учитывая то, что в планах правительства Севастополя на следующий год ремонт более 80 дорожных объектов, «пробки» пока победить не удастся. Но севастопольцы готовы терпеть, если все будет сделано с разумным подходом.

К примеру, на следующий год запланирован ремонт участка от проспекта Героев Сталинграда до улицы Корчагина, а также обновление «дублера» на проспекте Героев Сталинграда. У жителей города одна просьба: не ремонтировать их одновременно.В график ремонта внесен и проспект Гагарина. А это значит, что весь поток в сторону Летчиков и Камышей будет лишен объезда по этой дороге. Соответственно, перед ремонтом нужно обеспечить пропускной поток по улице Лизы Чайкиной (а с пробкой на «Студгородке» уже все смирились).

Подытожила все конструктивные предложения Татьяна Громовецкая: «Шаг 1. Построить парковки. Мы даже знаем где, но для этого нужна железная воля. Например, на месте стадиона Черноморского флота. Согласитесь, что даже если его реконструировать, проводить на нем массовые мероприятия невозможно. Потому что, опять же, оставить там машину негде. А парковка возле обновленного Исторического бульвара точно не была бы лишней.

Еще можно построить парковку на территории рынка на Ревякина, ведь он давно стоит полумертвый. А места для парковки там катастрофически не хватает.

Еще можно было бы отдать под парковку часть территории Хлебозавода на Гоголя. До центра рукой подать.

Про парковку на Чайке говорили уже все. Почему бы не сделать там и рынок и паркинг? Только не говорите мне, что это невозможно. Особенно, учитывая, что там больница, а подъехать к ней проблематично.

Шаг 2. Сделать, наконец-то, парковку в центре платной. И штрафовать, штрафовать, штрафовать. Машина для поездок в центр – это роскошь, а не необходимость.

Шаг 3. Общественный транспорт. Отказаться от «топиков» в пользу полноценных автобусов, которых, между прочим, закупили достаточное количество, но почему-то они стоят. Все знают, почему. Но надо отметить, что в целом общественный транспорт стал лучше.

Шаг 4. Лицензировать такси. Лично мне порой страшно ездить в такси. Убитые машины, странные водители, которые сутками не спят, немаленькие тарифы (по сравнению с тем же Краснодаром).

Можно говорить о переносе административного центра – но зачем? Чиновникам, которые приезжают на работу на машинах, должно хватить парковки на Нахимова и возле штаба флота. Но они тоже должны за нее платить».

Все полученные ответы председатель СРОО «Наш Севастополь» Ольга Дронова планирует передать в правительство города, сообщает пресс-служба организации.







Четверг, 28 ноября 2019 г. 69

Источник: Портал Информер