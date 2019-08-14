Севастопольцы предпочитают оформлять право собственности на землю без Севреестра

14 августа 2019     8
Севастопольцы предпочитают оформлять право собственности на землю без Севреестра

За два месяца 2019 года департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя самостоятельно зарегистрировал право собственности граждан на 293 земельных участка, освободив жителей города от подачи соответствующих заявлений в уполномоченный орган – Севреестр.

«В марте этого года подписано соглашение о комплексном межведомственном взаимодействии между департаментом, Севреестром и МФЦ. Таким образом, оказание государственных услуг, в том числе осуществление регистрации права собственности и права аренды за физическими и юридическими лицами, осуществляется силами департамента без участия заявителя, избавляя граждан от утомительных очередей, в том числе в Севреестр.

Заявитель обращается только в МФЦ: для подачи соответствующего заявления, за получением результата госуслуги и, в последующем, за получением зарегистрированного экземпляра договора аренды», – отметили в департаменте.

Кроме того, при предоставлении данной государственной услуги через МФЦ заявитель освобождается от уплаты госпошлины в Севреестр «за государственную регистрацию права объектов недвижимости».

На сегодняшний день департамент через Многофункциональные центры предоставляет 21 государственную услугу, из которых 18 – по вопросам земельных отношений.

Любая государственная услуга предоставляется при обращении заявителя:

– лично (либо через представителя заявителя) – по месту нахождения МФЦ;

– через портал государственных услуг Севастополя (www.gosuslugi92.ru);

– почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении в адрес департамента. При этом подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. 


Среда, 14 августа 2019 г. 367

Источник: Портал Информер

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