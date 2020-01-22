Севастопольцы, примите участие в проекте «Лица Победы»

22 января 2020     19
Севастопольцы, примите участие в проекте «Лица Победы»

Великая Отечественная война – самая разрушительная и кровопролитная не только в истории нашей страны, но и всего человечества. Она предопределила итоги Второй мировой войны и принесла миру Победу над нацизмом.

За эту Великую Победу наши предки заплатили огромную цену, проявив неимоверное мужество и массовый героизм. Безвозвратные военные потери Советского Союза составили более 12 млн. человек, а вместе с гражданским населением свыше 26,6 млн. человек.

Мы хотим сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в Победу. В каждой семье хранят память о своих родственниках и близких, которые воевали на фронте или работали в тылу. Их лица и имена должны стать достоянием сегодняшних и будущих поколений.

Всенародный исторический депозитарий – это болеe 150 миллионов фото и текстовых документов, более 150 миллионов судеб. В Музее Победы создана «народная экспозиция», в которой участники проекта «Лица Победы» могут найти портрет своего предка и показать его своим детям и внукам.

Проект «Лица Победы» имеет международный статус, граждане любой страны могут внести сведения о своих близких в исторический депозитарий в Музее Победы и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм.



Среда, 22 января 2020 г. 489

Источник: Портал Информер

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