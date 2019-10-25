Севастопольцы против памятника Примирению

Вчера в Москве министр культуры РФ Владимир Мединский представил временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву концепцию памятника Примирения, посвященного 100-летию окончания гражданской войны. Несмотря на то, что севастопольцы неоднократно высказывались против установки монумента, это не то, что никого не останавливает, но еще и подвигает создать целый мемориальный комплекс. Об этом заявил сам Мединский: «По сути, речь идет даже не о памятнике, а о создании национального мемориала. Наверное, первого в нашей стране, посвященного 100-летию окончания гражданской войны в России».

Напомним, парк Примирения и соответствующий памятник в нашем Севастополе пытаются установить с 2017 года.

Тогда в оперативном порядке из бюджета были выделены средства на подготовку площадки под памятник. Подрядчик успел «закатать в бетон» более 40 млн рублей, после чего работы были остановлены – жители города так и не приняли идею нового монумента, общественные ветеранские организации продолжали направлять официальные обращения с требованием отменить реализацию проекта, севастопольцы выходили с пикетами к месту строительных работ. Власти были вынуждены остановить процесс строительства.

И вот опять – без опроса мнения горожан прямо возле кромки акватории пытаются реализовать очередной глобальный проект.

«На примере парка Победы мы видим, к каким последствиям может привести игнорирование мнения севастопольцев. Общественность изначально выступала против гигантских фонтанов, но проект разрабатывали кулуарно, «втихую», не устраивая публичных обсуждений. И что мы видим сегодня? Ни один из фонтанов не работает.

Я твердо убеждена, что реализация масштабных проектов должна проходить согласовано с жителями города. И наоборот, положительный пример – парк Учкуевка. Там изначально сделан проект на основе результатов общественных слушаний, опроса жителей Северной стороны. Поэтому процесс реконструкции идет мирно, замечания общественности носят конструктивный характер.

Я всегда в своей работе опираюсь исключительно на мнения севастопольцев, именно поэтому для создания объективной картинки о будущем памятнике в сетевых группах «Наш Севастополь» мы провели опрос жителей по поводу строительства мемориала. Я совершенно уверена, что мнение жителей должно быть определяющим в этом вопросе.

Кому-то нужно потешить свое самолюбие реализацией этого проекта, идею которого он вынашивал почти 5 лет [первым с таким предложением выступил Алексей Чалый в 2015 году – прим. ред.], кому-то получить крупный контракт и потратить кучу бюджетных денег, а нам здесь жить. И прежде, чем создавать очередную «точку притяжения», необходимо узнать, что думаем мы – севастопольцы», – отметила Ольга Дронова, председатель общественной организации «Наш Севастополь».

Вопрос опроса звучал: «Нужен ли городу памятник Примирения?».

На странице социальной сети «ВКонтакте» 63% принявших участие в опросе высказались против памятника. Но этот результат не может быть маркером общественного мнения по причине малого количества проголосовавших. А вот в соцсетях «Фэйсбук» и «Инстаграм» с опросом ознакомилось более 7 тыс. человек.

Там против возведения анонсированного памятника высказалось 100% проголосовавших. Аргументы у всех разные, приведем самые интересные комментарии. Татьяна Родионова отметила: «Не нужен. Памятники ставят тогда, когда с ними согласны все». Подписчица Юлия Дудкевич подчеркнула, что людям, которые действительно достойны монумента, его почему-то не ставят: «Я против такого памятника. Уж лучше бы памятник Лазареву поставили. Считаю, что Михаил Петрович незаслуженно забыт. Памятник ему утрачен и не восстановлен».

Галина Дейнега задалась вопросом: «Кого с кем мирить? Почему в Севастополе? Пропасть между богатыми и бедными всё глубже. Когда страна будет думать о людях, создаст человеческие условия всем – это и будет примирением. Для людей денег нет, а для ненужных памятников – пожалуйте! Оскорбительно».

Вопрос социальной незащищенности граждан поднял и Вадим Градобоев: «Всем созданы рабочие места!?!?!? Отремонтирована инфраструктура?!?!?! Зачем, непонятно чему памятник?!?!?!?!?! И почему не на 17 км. ялтинского шоссе, а на Хрусталке!??!?!?!».

Напомним, ветеранские организации Севастополя последовательно выступают против возведения подобного монумента. Начиная реконструкцию мыса Хрустальный, ветеранам обещали, что будущий парк будет посвящен подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Выводы об отношении севастопольцев к будущему памятнику каждый может сделать сам. Главное, чтобы их сделали власть имущие нашего Севастополя.

Источник: Портал Информер