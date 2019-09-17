Севастопольцы следят за строительством сквера

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Севастополе ведется благоустройство общественного пространства – сквера на ул. Павла Корчагина, 16. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Общая протяженность объекта составляет порядка 11 тыс. кв.м. Согласно условиям контракта, подрядчик должен отремонтировать сквер к декабрю этого года.

«При проведении благоустройства мы стараемся максимально учитывать мнение горожан. Местные жители обратились с просьбой убрать из проекта существующую сцену, так как в близлежащих домах проживает большое количество пожилых людей, которым хотелось тихого и спокойного отдыха. Было написано коллективное обращение и собрано большое количество подписей жильцов.

В рамках авторского надзора будут внесены изменения в проект. Мы сделаем комфортную зону для отдыха людей, установим скамейки, выполним дополнительное озеленение.

Проектом предусмотрено создание тихой прогулочной зоны с теневыми навесами, детской площадкой и тротуарными дорожками. Также разрабатывается система полива и освещение территории. У подрядной организации уже есть обеспечивающие контракты по поставке светильников, малых архитектурных форм и проработаны вопросы с теневыми навесами. Завершение работ запланировано в срок», – рассказал директор ГБУ «Парки и Скверы» Александр Федяков.

На сегодняшний день выполнено порядка 20% работ: установлено временное ограждение сквера, завершены демонтажные работы, проводится трассировка сетей полива и освещения.

В целом, в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» к началу декабря будет благоустроено восемь общественных пространств.

На сегодняшний день сквер на пр-т Ген. Острякова, 36 готов на 80%, сквер на ул. Ласпинская в п. Орлиное, на 75%. Капитальный ремонт территории у «Мемориала погибшим воинам» на ул. Лесная также выполнен на 75 %.

На 60 % составляет готовность сквера у памятного знака линкору «Севастополь». Ведется ремонт сквера от ул. Маринеско 4-6 до рынка Шевченковский в Гагаринском районе, в районе дома № 15 по ул. Солнечная в Балаклавском районе и на ул. Павла Корчагина, 16.





Вторник, 17 сентября 2019 г. 303

Источник: Портал Информер