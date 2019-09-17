Севастопольцы следят за строительством сквера

17 сентября 2019     5
Севастопольцы следят за строительством сквера

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Севастополе ведется благоустройство общественного пространства – сквера на ул. Павла Корчагина, 16. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя. 

Общая протяженность объекта составляет порядка 11 тыс. кв.м. Согласно условиям контракта, подрядчик должен отремонтировать сквер к декабрю этого года.

«При проведении благоустройства мы стараемся максимально учитывать мнение горожан. Местные жители обратились с просьбой убрать из проекта существующую сцену, так как в близлежащих домах проживает большое количество пожилых людей, которым хотелось тихого и спокойного отдыха. Было написано коллективное обращение и собрано большое количество подписей жильцов.

В рамках авторского надзора будут внесены изменения в проект. Мы сделаем комфортную зону для отдыха людей, установим скамейки, выполним дополнительное озеленение.

Проектом предусмотрено создание тихой прогулочной зоны с теневыми навесами, детской площадкой и тротуарными дорожками. Также разрабатывается система полива и освещение территории. У подрядной организации уже есть обеспечивающие контракты по поставке светильников, малых архитектурных форм и проработаны вопросы с теневыми навесами. Завершение работ запланировано в срок», – рассказал директор ГБУ «Парки и Скверы» Александр Федяков.

На сегодняшний день выполнено порядка 20% работ: установлено временное ограждение сквера, завершены демонтажные работы, проводится трассировка сетей полива и освещения.

В целом, в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» к началу декабря будет благоустроено восемь общественных пространств.

На сегодняшний день сквер на пр-т Ген. Острякова, 36 готов на 80%, сквер на ул. Ласпинская в п. Орлиное, на 75%. Капитальный ремонт территории у «Мемориала погибшим воинам» на ул. Лесная также выполнен на 75 %.

На 60 % составляет готовность сквера у памятного знака линкору «Севастополь». Ведется ремонт сквера от ул. Маринеско 4-6 до рынка Шевченковский в Гагаринском районе, в районе дома № 15 по ул. Солнечная в Балаклавском районе и на ул. Павла Корчагина, 16.

 


Вторник, 17 сентября 2019 г. 303

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Российские семьи с тремя детьми получат дополнительно 450 тысяч рублей
Российские семьи с тремя детьми получат дополнительно 450 тысяч рублей

Правительство РФ утвердило правила выдачи денег многодетным семьям на частичное погашение кредита. Программа предназначена для граждан, которые выплачивали ипотечный кредит …


Севастопольцы следят за строительством сквера
Севастопольцы следят за строительством сквера

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Севастополе ведется благоустройство общественного пространства – сквера на ул. Павла Корчагина, …


Военная прокуратура начала проверку по факту ЧП под Смоленском
Военная прокуратура начала проверку по факту ЧП под Смоленском

13:21 Военная прокуратура смоленского гарнизона организовала проверку по факту инцидента на учениях Росгвардии в Смоленской области. Об этом пишет РИА …


23 проекта, представленные ТОСами, прошли конкурсный отбор
23 проекта, представленные ТОСами, прошли конкурсный отбор

В Хмельницком появилось новое футбольное поле. Жители села организовали территориальное общественное самоуправление, и в прошлом году выиграли грант на реализацию …


Вести Севастополь 17.09.2019
Вести Севастополь 17.09.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – День знаний спустя две недели. Во втором корпусе образовательного центра “Бухта Казачья” сегодня начались занятия. – …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты