Севастопольцы смеются над политическими хождениями из партии в партию госпожи Тимофеевой

В знаменитой сказке «Алиса в стране чудес» героиня повествования в одной из ситуаций своих приключений эмоционально воскликнула: «Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее! Всё страннее и страннее! Всё чудесится и чудесится!».

Ольге Тимофеевой до Льюиса Кэрролла, как раку до луны задом при полной луне в лунное затмение, то есть – никак. С точки зрения таланта, литературного слога, оригинальности языка, ясности изложения и свежести мысли. Как, впрочем, и политики, а именно:

Но вот с точки зрения чудесатости вывернутости выпуклой вогнутости своего мыслительного процесса – О.Тимофеева бесспорный лидер севастопольского «околочаловского» политикума.

«…Член Совета Федераций Федерального Собрания РФ от Севастополя Ольга Тимофеева считает, что у «Единой России» нет шансов победить на выборах в Законодательное собрание. Об этом она заявила 9 июля, отвечая на вопрос о причине вступления в политическую партию «Родина»…»

Ольга Леонидовна!

Прогнозируемый вами возможный неуспех в Севастополе для партии «Единая Россия» является результатом именно вашей прямой деятельности по дискредитации партии и подрыва доверия к ней со стороны севастопольцев.

Ваша пятилетняя синекура в Совете Федерации с КПД деятельности для города стремится к нулю, будучи «членихой» в рядах партии «Единая Россия», явилась причиной возникших теперь для партии трудностей в преддверии выборов в Законодательное собрание.

Люди ждали от вас дела на пользу города, а вы рассказывали разнообразные сказки мимо работы. Люди смотрели на вас и делали выводы о том, что, вероятно, и в партии – все такие же сказочники, как и вы.

Партия «Единая России» дала вам возможность, будучи никем по сути в российской политике, засветиться в её самых верхних эшелонах – а вы отплатили ей чёрной неблагодарностью, бросив и предав однопартийцев.

Зачем же вы вообще вступали в партию, Ольга Леонидовна, если теперь относитесь к ней, словно пять лет назад вступили в то, что собачки оставляют на травке после прогулок?

Тогда, пять лет назад – всё для вас в партии было в шоколаде, а теперь – все в какаш…?. …цензура…

Теперь вы прибежали в партию «Родина», где её севастопольским филиалом руководит некий И.Комелов – человек без политических и мировоззренческих принципов, легко сменивший «родину украинскую» на Родину российскую.

И с таким человеком вы собираетесь отстаивать Севастополь, Ольга Леонидовна?

А от чего отстаивать – от России?

Во имя сказочно масонской подпольной организации «республика», в которой и до сих пор негласно (или, таки, гласно?!) состоите и после 2014 года?

«…Какими бы мы с вами паровозами не формировали список «Единой России», пойдет отток голосов от «Единой России», прежде всего, к парламентским партиям. Мной единолично было принято решение. Я ушла на платформу другой партийной силы для того, чтобы сформировать коалиционную группу с людьми, которых я уважаю», — заявила Тимофеева…».

То есть всех тех людей и долгое время ваших «близких» коллег по «команде Чалого», которые сохранили своё членство в рядах партии «Единая Россия». Например, Алтабаева или Кулагин, Щербакова или М.Чалый и так далее – вы теперь более не уважаете, Ольга Леонидовна?

Браво!

Действительно, для севастопольцев это «всё чудесатее и чудесатее»: предательство коллектива в исполнении Тимофеевой преподносится ей – как «подвиг» единоличного решения.

Однако в сказках всё и всегда имеет тройные смыслы и более чем два дна. Когда сказка выборов закончится, если по её итогам О.Тимофеева снова станет депутатом, то я совершенно уверен, что она напрочь забудет высказанное ей неуважение к коллегам по прежней «команде» и станет в реальности той, кем и была всегда – верной «чалисткой». Но уже в несколько изменённом составе «команды летающего че». И снова среди них будет жвачка и дружба против губернаторов города.

Потому что от перемены мест, Ольга Леонидовна, сумма не меняется. Для человека с верхним инженерным образованием эти азы арифметики из начальной школы смешно было бы забыть.

Вот и мы, севастопольцы, смеёмся над вашими политическими хождениями из партии в партию. Со стороны же, Ольга Леонидовна, это хождение выглядит«…всё любопытственнее и любопытственнее…».

Потому что, имея среди теперь уже однопартийцев по партии «Родина» таких персонажей, как Комелов и Донец, ничего кроме смеха вот это заявление О.Тимофеевой, вызывать не может:

«Да, меня делегировала «Единая Россия». Я многократно, с конца 2014 года обращала внимание на то, что партия стала трансформироваться в «Партию регионов». Это была моя позиция. Но я не была услышана. Процесс набирает негативный оборот и сейчас может сказаться на избирательной кампании 2019 года».

Оба до 2014 года «обслуживали» украинские партии и во времена этого «обслуживания» патриотами Родины России для окружающих себя не позиционировали.

Нынешний лидер севастопольской фракции российской партии «Родина» И.Комелов искренне побывал в украинских партиях: ЛДПУ, Украинский выбор и Фронт змин», а Г.Донец в 2012 году рвался от украинской «Народной партии» в Верховную Раду Украины. И это те люди, которым вы доверяете, Ольга Леонидовна, с которыми сможете работать?

Любопытно, а на кого работать собираетесь столь дружным коллективом путешественников по партиям и по родинам? На сказочника вот уже пять лет стремящегося превратить Севастополь в «чаловск»?

Ольга Леонидовна!

Не смешите людей и на считайте всех вокруг в Севастополе умственно отсталыми, относительно вашего «сказочного» интеллекта. Потому что российская партия «Единая России» априори не может трансформироваться в партию, обслуживающую регионы Украины. Это вы, сенатор, пять прожили в иллюзорном сказочном мире политических круглых столов и материально-финансовых для себя скатертей самобранок, но это ваше пятилетнее зазеркалье ничего общего не имеет с реальным миром.

Это ваше безделье на многие десятки тысячи рублей обслуживал российский бюджет. То есть и мы, севастопольцы, из своих кошельков. У многих – весьма и весьма скромных по содержанию…

Стыд и совесть приличные люди не покупают. Они у них по жизни свои. А вот у сказочных персонажей они порой легко продаются за банку варенья и пачку печенья…

Севастополец

Станислав Котляров