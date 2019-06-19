Севастопольцы смогут проще и быстрее получить медпомощь

19 июня 2019     21
Севастопольцы смогут проще и быстрее получить медпомощь

Получить высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) в Севастополе станет проще и быстрее. С этой целью началась разработка подсистемы «Учёт ВМП», которая позволит ускорить процесс подготовки документов, исключит ручной ввод данных при оформлении документов на высокотехнологичную медицинскую помощь в Департаменте здравоохранения и как следствие – в разы ускорит процесс направления пациента на лечение. 

Данные будут передаваться в Личный кабинет пациентов, что позволит информировать их об этапах получения данной помощи. Система также позволит направлять пациентов на оказание этого вида помощи еще быстрее, исключит многократные приезды в Департамент для оформления высокотехнологичной медицинской помощи. Заработать в Севастополе подсистема должна в 4 квартале 2019 года. 

Сейчас процесс оформления пациента на получение высокотехнологичной медпомощи может составлять от одной-двух недель при экстренных показаниях и до одного месяца при плановом порядке направления.

Напомним, высокотехнологичная медицинская помощь – это медицинская помощь с применением современных высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. Право на бесплатное оказание данной медпомощи имеет каждый гражданин РФ, главное основание для этого – медицинские показания.

Источник: Портал Информер

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