Севастопольцы: «Спасайте машины! В районе Гагаринской администрации две машины уже утонули»

1 декабря 2019     18
Севастопольцы: «Спасайте машины! В районе Гагаринской администрации две машины уже утонули»

Во время ливня в Севастополе в ночь на 1 декабря сети дождевых канализаций в некоторых районах города не справились с наплывом воды, и в образовавшихся лужах стали тонуть автомобили.

Некоторые улицы города превратились в настоящие реки.

Как сообщают в группе «Автопартнер Крым» очевидцы, в Гагаринском районе города в этих лужах застряли несколько машин.
«Спасайте машины! Район Гагаринской администрации! Две машины уже утонули!» — сообщил участник группы

В комментариях пользователи отметили, что также вода разлилась возле дома №40 на ПОРе

Также в соцсетях появились сообщения, что сразу в нескольких многоквартирных жилых домах города начали протекать крыши.
«У меня квартира на последнем этаже, всю ночь не спал, крыша побежала. Топило. Про двор молчу, положили асфальт, вода не уходит», — сообщил очевидец.



Воскресенье, 1 декабря 2019 г. 396

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Дети нашли вмерзшего в лед младенца
Дети нашли вмерзшего в лед младенца

В Саратовской области школьники обнаружили тело младенца, вмерзшего в лед. Об этом сообщается на сайте регионального СК. Инцидент произошел в …


В воскресенье в Крыму дождь и мокрый снег
В воскресенье в Крыму дождь и мокрый снег

По данным синоптиков, в воскресенье на полуострове северо-западный ветер 10-15 метров в секунду. Воздух прогреется до 4 градусов тепла. В …


Какой увидели Россию иностранные журналисты, приехавшие на форум «Диалог культур»?
Какой увидели Россию иностранные журналисты, приехавшие на форум «Диалог культур»?

Больше 400 журналистов из десятков стран мира встретились на этой неделе в Санкт-Петербурге на ежегодном форуме “Диалог культур”. Севастополь представляла …


В Севастополе продолжаются поиски 16-летнего Ивана Бебешко
В Севастополе продолжаются поиски 16-летнего Ивана Бебешко

26 ноября подросток ушел из дома и не вернулся. Его ищут полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда «Liza Alert Крым». «Нам …


Мостовой об оскорблениях в адрес Дзюбы: ничего страшного не произошло
Мостовой об оскорблениях в адрес Дзюбы: ничего страшного не произошло

13:47 Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал оскорбления болельщиков в адрес Артёма Дзюбы. © Алексей Даничев РИА …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты