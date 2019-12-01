Севастопольцы: «Спасайте машины! В районе Гагаринской администрации две машины уже утонули»

Во время ливня в Севастополе в ночь на 1 декабря сети дождевых канализаций в некоторых районах города не справились с наплывом воды, и в образовавшихся лужах стали тонуть автомобили.

Некоторые улицы города превратились в настоящие реки.

Как сообщают в группе «Автопартнер Крым» очевидцы, в Гагаринском районе города в этих лужах застряли несколько машин.

«Спасайте машины! Район Гагаринской администрации! Две машины уже утонули!» — сообщил участник группы



В комментариях пользователи отметили, что также вода разлилась возле дома №40 на ПОРе

Также в соцсетях появились сообщения, что сразу в нескольких многоквартирных жилых домах города начали протекать крыши.

«У меня квартира на последнем этаже, всю ночь не спал, крыша побежала. Топило. Про двор молчу, положили асфальт, вода не уходит», — сообщил очевидец.







Воскресенье, 1 декабря 2019 г. 396

Источник: Портал Информер