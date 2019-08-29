Севастопольцы спросили: «Что же сделал для Северной стороны депутат Кулагин?»

Жители Северной стороны Севастополя, жизнь которых за пять лет должен был улучшить депутат А.Кулагин, не могут понять, зачем народный избранник, так и ничего не сделавший полезного для «северян», вновь хочет стать парламентарием.

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В продемонстрированной 5 лет назад депутатом Александром Кулагиным «Концепции развития Северной стороны» 38 страниц.

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По сути вся она представляет собой набор предвыборных обещаний, выполнить которые грозился будущий депутат. Проанализировать всю программу в рамках одной статьи невозможно, поэтому мы решили выделить наиболее важные для жителей Северной проблемы и посмотреть, что делал для их решения в течение своей пятилетней каденции вице-спикер городского ЗакСа.

ОБЕЩАНИЕ 1

Строительство стационарного причала на Радиогорке. Обещанный срок исполнения 2014-2015 годы.

На Радиогорке, где проживают около 5 000 человек, нет стационарного причала. При сильных штормах понтонный причал отрывает от пирса и иногда разбивает волнами. Ремонт обходится дорого, занимает до нескольких месяцев, в течение которых жители лишены прямой связи с городом, не могут нормально добираться на работу и учебу.

В своем интервью «Народному каналу» от 5 декабря 2016 года Кулагин заявил: «Я уже давно занимаюсь этим вопросом. В этом году нам удалось заложить в бюджете 10 миллионов рублей на изучение и исследование нынешнего состояния причала… В следующем году надо будет добавить средства для исследований и на начало проектирования, и уже к переходу к строительно-монтажным работам. Важно, что вопрос включен в повестку дня. Деньги выделены. Безусловно, работы будут выполняться. В следующем году мы начнем активную работу по строительству нового причала».

РЕАЛЬНОСТЬ

Прошло 5 лет. Ни в 2014-2015 годах, ни в 2017 году, как категорически обещал Кулагин, строительство причала на Радиогорке так и не началось.

ОБЕЩАНИЕ 2

Газификация населенных пунктов Северной стороны. Обещанный срок исполнения: 2014-2016 гг. В репортаже «Народного канала» от 1 октября 2015 года Кулагин рассказал о том, как, якобы, благодаря его заботам, происходит газификация Северной стороны: «Ведутся активные работы по газификации Северной стороны, в ближайшее время они будут продолжены. За два-три года (т.е. к 2018 году – авт.) мы решим эту проблему вообще для всех населенных пунктов Северной стороны».

РЕАЛЬНОСТЬ

По состоянию на лето 2019 года:

ПГТ Кача. Не газифицированы дома: по ул. Красноармейской – дом 2 а, дом 1 а, дом 48 (здание врачебной амбулатории), по ул. Нестерова, дом 5, по улице Ударной, дом 5 и дом 14, ул. Маршала Колдунова, ул. Е. Рыжова, ул. Б.Сафонова, ул. им. братьев Глинки, ул. К.Арцеулова, ул, Аэродромная, Качинское шоссе, Авиаторов 12.

Вишневое: Не газифицированы ул. Дружбы, Яны-Эль, Амет-хан Султан, Дом Культуры, не полностью газифицирована ул. Мира.

Орловка: Нет газификации ул. Качинское шоссе, дом №1, 2- этажный, 16-квартирный.

Солнечный: Газифицирован не в полном объеме.

Отсутствует газоснабжение в селах: Верхнесадовое, Пироговка, Фронтовое, Камышлы, Фруктовое, Поворотное.

ОБЕЩАНИЕ 3

Выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию очистных сооружений населенных пунктов Северной стороны. Обещанный срок исполнения 2014 -2016 гг. Из программы «Актуальное интервью» с Александром Кулагиным от 7 ноября 2016 года («Народный канал»): «Я ставил цели, которые нужно решить в течение 5 лет моей каденции. Очистные сооружения. Это глобальные вещи, которые нужно было решить, как можно быстрее».

РЕАЛЬНОСТЬ

В пригородной зоне Северной стороны есть многоэтажные дома, где вообще отсутствует канализация. Все стоки идут через речку Бельбек в море, а дальше нечистоты попадают на популярные среди жителей и гостей города пляжи. Дачники и садоводы Северной стороны неоднократно ставили вопрос о том, что эти воды можно подвергать очистке и использовать для полива в сельском хозяйстве. Например, для винограда технических культур, поскольку из-за засухи воды здесь часто не хватает. Однако вопрос до сегодняшнего дня не решен. Жители сел Дальнее и Поворотное давно просят у Кулагина решить вопрос с очистными, но воз и ныне там.

ОБЕЩАНИЕ 4

Ликвидация несанкционированной торговли с земли на площади Захарова. Обещанный срок исполнения 2015 г. Из интервью с Александром Кулагиным на «Народном канале» 19 августа 2015 года: «Я не был на заседании правительства, где обсуждался вопрос благоустройства площади Захарова, с этим проектом не знаком… Площадь Захарова требует принятия решения по превращению ее в нормальное цивилизованное место города Севастополя. Нам в этом году удалось добиться того, чтобы с площади Захарова убрали несанкционированную торговлю… Хочу поблагодарить полицию после нашего совместного выезда площадь Захарова от несанкционированной торговли была освобождена».

РЕАЛЬНОСТЬ

Выступая по ТВ, Кулагин попросту соврал, видимо, не нарочно, а просто потому, что редко бывает в своем округе. Зато все жители прекрасно знают, что несанкционированная торговля с земли процветала на главной площади Северной стороны вплоть до зимы нынешнего года. Ситуация изменилась только когда после обращений жителей в ходе встречи в кинотеатре «Моряк» за решение проблемы взялся глава Нахимовского муниципалитета Михаил Брицын, который на протяжении нескольких месяцев совершал инспекции на площадь Захарова несколько раз в неделю. Только так удалось вырвать с корнем это зло.

ОБЕЩАНИЕ 5

Принятие изменений в законодательство Севастополя в целях образования Муниципального округа «Северная сторона» и организации эффективного местного самоуправления жителями Северной стороны. Обещанный срок исполнения: 2014-2015 г.

РЕАЛЬНОСТЬ

30 декабря 2014 года Законодательное собрание приняло закон № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе», в котором не предусматривается создание на Северной стороне отдельно муниципального округа. Кулагин не добился внесения в него соответствующей поправки. После того у него было еще 4,5 года, чтобы выполнить свое предвыборное общение. Тем более, что его соратники все это время составляли в ЗакСе большинство. Но Кулагину, видимо, было не до этого.

ОБЕЩАНИЕ 6

Возобновление работы завода «Парус». Обещанный срок исполнения 2017 г.

В «Концепции развития Северной стороны», представленной Кулагиным общественности избирательного округа, содержалось обещание возродить завод «Парус» уже к 2015 году. В Программе «24 шага к возрождению Севастополя» было более реальное обещание: «создать новый завод микроэлектроники и приборостроения на базе бывшей промплощадки «Паруса» в течение трех лет», т.е. до 2017 года.

РЕАЛЬНОСТЬ

Завод «Парус», как и пять лет назад, пребывает в состоянии разрухи. Там продолжает работать цех по производству световых электроприборов. Однако количество сотрудников сократилось до 49 человек, а обороты предприятия упали в разы.

В ходе дебатов на Севастопольском телевидении 14 августа 2019 года Кулагин и вовсе заявил, что возрождение завода не нужно: «Время идет, технологии меняются, возрождать завод «Парус», чтобы обеспечить людям рабочие места, наверное, это неправильно. Необходим торговый центр, а для него на Северной не хватает земли. Я ответил на этот вопрос».

ОБЕЩАНИЕ 7

Развитие новых пляжей на Северной стороне (2014-2015), проведение берегоукрепительных работ (2015-2016).

РЕАЛЬНОСТЬ

Состояние существующих пляжей на Северной стороне вызывает многочисленные нарекания гостей и жителей города: антисанитария, недостаток спасательных средств, нарушение техники безопасности и т.д. Большая часть береговой полосы закрыта для купания. Министерство обороны отказало в создании рекреационной зоны в бухте Матюшенко для жителей Радиогорки, а также требует в судебном порядке передать военным пляж «Толстяк». Берегоукрепительные работы на побережье не проводились. В 2018 году активизировался так называемый «Учкуевский оползень», грозящий жизням людей, отдыхающим между Радиогоркой и Учкуевкой. Об успехах Кулагина в решении этих проблем ничего неизвестно.

ОБЕЩАНИЕ 8

Решение проблемы катерного сообщения с Северной стороной (2014-2015 год).

Из «Концепции развития Северной стороны» Александра Кулагина:

2015 г. и далее: запуск новых маршрутов движения катеров (соединение Корабельной и Северной сторон);

2015 г. и далее: строительство и ввод в эксплуатацию новых катеров;

2015 г. и далее: строительство причалов и открытие морских маршрутов в Любимовку, Орловку, Качу, Андреевку.

2014 г. и далее: Расширение льгот для жителей Северной стороны в летний период.

РЕАЛЬНОСТЬ

Ни одно из этих обещаний не выполнено. Катера, построенные около 40 лет назад, дышат на ладан, несмотря на проводившийся в последние годы капитальный ремонт. Особенно остро это ощущают жители Радиогорки. Не проходит двух-трех месяцев, чтобы один из катеров не отправился в ремонтный док. В таких случаях периодичность рейсов по маршруту «Радиогорка-Артбухта» составляет 1 час, что полностью дезорганизует быт жителей этого микрорайона. Теперь Кулагин заявляет, что покупка новых катеров не нужна, а можно продолжить ремонтировать старые.

ОБЕЩАНИЕ 9

Строительство центра культуры и досуга (2014-2016 гг.). Строительство торгово-развлекательного центра (2015-2016 г.).

РЕАЛЬНОСТЬ

Обещания не выполнены. На Северной, где живет 40 тысяч человек, нет никаких точек притяжения. За большинством товаров и услуг жителям приходится ездить на Южную сторону. То же самое касается детских кружков, мест отдыха для подростков и молодежи. После 5 лет депутатства Кулагина Северная так и осталась депрессивным районом, задворками Севастополя.

ОБЕЩАНИЕ 10

Эффективная власть под общественным контролем. Внедрение системы «Ваш депутат», обеспечивающей обратную связь населения (2014). Открытие депутатских приемных во всех населенных пунктах Северной стороны (2014).

РЕАЛЬНОСТЬ

Жители Северной стороны крайне редко видят Кулагина на избирательном округе. В основном он отмечается на праздниках. На сайте ЗакСа указана только одна общественная приемная на ул. Леваневского, до которой жителям отдаленных населенных пунктов надо добираться за 20 и более километров. Общественные приемные в селах не созданы.

Источник: Портал Информер