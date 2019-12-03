Севастопольцы хотят платить зарплату депутатам. Но небольшую

На прошлой неделе севастопольские депутаты остались без зарплаты. Они сами разработали законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты города Севастополя в части организации деятельности Законодательного Собрания», и сами же его отозвали.

Напомним, автором идеи выступил депутат-единоросс, руководитель комитета по законодательству и государственному строительству.

Депутат призывал назначить зарплату около 150-200 тыс.рублей в месяц руководителям комитетов, а спикеру местного парламента и его замам – без малого четверть миллиона рублей.

Общественная организация «Наш Севастополь» провела в соцсетях опрос с целью узнать мнение горожан – нужно ли платить зарплату депутатам?

«Ни один депутат в ходе своей избирательной кампании не декларировал: я пройду в Законодательное собрание и установлю зарплату для народных избранников в 200 тыс.рублей. Ни один. Тем не менее, этот вопрос был одним из первых, который проработали депутаты, откладывая на потом жизненно важные и необходимые городу законопроекты, откладывая на завтра наказы избирателей.

Это даёт все основания сделать выводы о новом депутатском корпусе уже сейчас. А прошло-то всего 3 месяца с начала их работы.

Мое мнение однозначно: есть Трудовой кодекс, который регламентирует все аспекты в плане трудоустройства и занятости. Установлены нормативы рабочего дня, установлена средняя заработная плата в нашем регионе. Соответственно, те депутаты, которые работают ежедневно с 9 до 18:00 пусть получают зарплату среднюю по городу.

Остальным за два-три рабочих дня в месяц, за что платить деньги, тем более, из бюджета дотационного региона?

Кстати, нам ещё предстоит узнать размер оплаты труда спикера и вице-спикеров нашего парламента. Надеюсь, они будут соразмерны зарплатам граждан, которые их и посадили в эти кресла», – сказала Ольга Дронова, политик, председатель общественной организации «Наш Севастополь».

С опросом ознакомилось более 3 тыс.человек. Большинство солидарны с мнением, высказанным выше.

«Зарплата должна быть. Но адекватной, а не привышающей в разы среднюю по региону. Иначе мысли о том, чем кормить семью, сильно будут отвлекать», – отметил Виталий Браковенко.

Иное мнение высказала Виктория Козырева:

«Пользы от них никакой. Законы принимают под свои интересы. На производство их. Раз в полгода собрались на сессию, провели необходимые мероприятия и на основную работу. Пусть там зарплату отрабатывают».

Наталья Попова считает, что надо «платить минималку, чтоб с голоду не умерли».

Комментарий Валерия Борягина вызвал наибольшее одобрение у севастопольцев:

«Платить депутатам НЕОБХОДИМО. Причем, ВСЕМ, независимо от того приходит депутат только на сессию или возглавляет комитет (комиссию). Заработная плата должна быть привязана – кратна МРОТу. Приходящие депутаты должны получать почасовую оплату за фактически отработанное (на сессии) время».

Дмитрий Куринов считает, что заработная плата может послужить неким индикатором честности народных избранников:

«Минималку и проверку деклараций! Если найдут незадекларированное – на Колыму!»

Таким образом, около 93% принявших участие в опросе считают, что оплачивать труд народных избранников нужно, но только в пределах разумного. В сети инстаграмм такую мысль озвучили 100% респондентов.

«Работая по 12 часов, как сейчас практикуется во всех магазинах, получать 20-25 тысяч рублей и не заниматься никакой другой деятельностью. Вот тогда депутаты будут ближе к народу, которому собрались служить», – резюмировала горожанка с ником Kontmila.

Источник: Портал Информер