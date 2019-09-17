Севастополь активно реализует проект «Старшее поколение»

17 сентября 2019     19
Севастополь активно реализует проект «Старшее поколение»

Севастополь активно реализует проект «Старшее поколение». Об этом в ходе рабочего визита заявила заместитель руководителя Федерального центра координации деятельности субъектов РФ по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» РГНКЦ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ольга Аброськина.

Она посетила стационар городской больницы №1 и приняла участие в рабочем совещании вместе с руководством департамента здравоохранения, ТФОМС и Росздравнадзора.

«В Севастополе хорошие показатели по лечению пациентов на гериатрических койках. Теперь, в рамках проекта «Старшее поколение», нам предстоит совместно развивать и стационарную, и амбулаторную службу, создать методологический центр, открывать гериатрические кабинеты в поликлиниках», – сообщила Ольга Аброськина.

Стационарную помощь пациентам по профилю «гериатрия» в Севастополе оказывают в стационаре городской больницы № 1 на улице Надеждинцев – здесь работают 20 круглосуточных коек.

В настоящее время в стационаре идёт ремонт; полезная площадь здания будет увеличена за счёт  перемещения рентгенологического отделения и выноса пищеблока – это позволит запланировать открытие реабилитационных коек. Кроме того, в городских больницах функционируют более 100 специализированных коек для участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Национальный проект «Старшее поколение» совместно реализуют Минздрав и Минтруд России. Основные цели по линии здравоохранения – увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, а также создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 

Источник: Портал Информер

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