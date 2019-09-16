Севастополь будет работать с чешскими бизнесменами

Трехсторонний меморандум о намерении оказывать содействие в сотрудничестве между севастопольскими и чешскими компаниями подписан между «Центром развития туризма Севастополя» и районной торгово-промышленной палатой Усти-над-Лабем (Чехия).

Общественники и бизнесмены из Чехии гостили в Севастополе три дня.

За это время участники делегации побывали в Балаклаве, на экскурсии в Херсонесе и возложили цветы к Вечному огню. На площадке Торгово-промышленной палаты участники делегации обсудили сотрудничество с представителями турбизнеса Севастополя.

Общественники высказались против переноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.





Понедельник, 16 сентября 2019 г. 62

Источник: Портал Информер