Севастополь возглавляет рейтинг по качеству и доступности услуг в сфере занятости населения

По итогам мониторинга и оценки качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения Севастопольская служба занятости занимает 1-е место среди 86 регионов Российской Федерации второй год подряд.

По итогам 2019 года в рамках реализации государственной программы «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения города Севастополя» на предприятия города было трудоустроено 2093 подростка в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. По сравнению с 2015 годом, этот показатель увеличился более, чем в 30 раз.Одним из важнейших мероприятий активной политики занятости является содействие самозанятости населения. Ежегодно, при содействии службы занятости Севастополя, открывают собственное дело 73 человека, признанных безработными, которые получают единовременную финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей.

Многие начинающие предприниматели в дальнейшем становятся социальными партнерами службы занятости, активно участвуют в программах по трудоустройству севастопольцев.В 2019 году индивидуальными предпринимателями было создано 10 дополнительных рабочих мест, на которые трудоустроены незанятые севастопольцы по направлению Центра занятости. Затраты на создание этих мест компенсированы из бюджета города.

За время реализации данного проекта с начала 2017 года было создано 29 таких рабочих мест, общая сумма компенсации составила 2 млн 900 тысяч рублей.

Одним из приоритетных направлений деятельности службы занятости является трудоустройство людей с инвалидностью. Так, уровень трудоустройства инвалидов с 2015 года вырос с 23,9% до 59,2 %.

На специально оборудованные рабочие места служба занятости трудоустраивает 11 граждан с ограниченными возможностями здоровья и компенсирует работодателям затраты на вновь созданные рабочие места. Среди инвалидов, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы, есть и те, кто впоследствии становятся успешными предпринимателями.

В 2020 году служба занятости населения продолжит реализовывать федеральный проект национального проекта «Демография», направленный на профессиональное обучение и содействие трудоустройству граждан предпенсионного возраста.

Кроме того, с января стартует новая программа переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, а также неработающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста.

На профессиональное обучение в следующем году планируется направить 83 женщины. Федеральным бюджетом на эти цели предусмотрено более 4,7 млн рублей.







Вторник, 24 декабря 2019 г. 79

Источник: Портал Информер