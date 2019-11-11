Севастополь вошел в десятку умных городов России

11 ноября 2019     10
Севастополь вошел в десятку умных городов России

Российский сервис Tvil.ru ко Всемирному дню науки, который отмечается 10 ноября, составил рейтинг «умных» городов России.

Ответы на вопрос, в каком российском городе самый высокий уровень развития науки и технологий, давали пользователи социальных сетей.

По их мнению, по уровню развития науки лидируют Санкт-Петербург (29,17%) и Москва (22,22%). На третье место пользователи поставили Новосибирск (12,5%). В пятерку самых умных городов России также вошли Казань и Екатеринбург, за них проголосовало по 11,11%.

В ТОП-10 «умных» городов попали Нижний Новгород (5,56%), Сочи и Севастополь (по 2,78%), Красноярск и Уфа (по 1,39%).



Понедельник, 11 ноября 2019 г. 491

Источник: Портал Информер

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