Севастополь вошел в ТОП-10 российских городов по качеству жизни

26 ноября 2019     20
Севастополь вошел в ТОП-10 российских городов по качеству жизни

Севастополь попал в десятку лучших городов по качеству жизни в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве России.

Возглавила рейтинг Казань. На второй позиции оказался Грозный, третьей — Тюмень, далее следует Краснодар. А вот Москва заняла пятую строчку.

Последние позиции получили Махачкала и Улан-Удэ.

Оценивались работы служб в городах, связанных с обслуживанием и ремонтом, состояние общественного транспорта и дорожной полиции, уровень образования, культурной инфраструктуры и другое.

Более того, стоит отметить, что ранее Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю обнародовало данные о средней заработной плате в городе федерального значения Севастополь за сентябрь. 

В сентябре самая высокая средняя зарплата была на металлургическом производстве – 58 788. При этом она стабильно остаётся одинаковой с марта текущего года. Далее идёт производство электрооборудования – 56 171 рубля (42 636 рублей в августе), и деятельность в сфере финансов и страхования – 56 036 рублей (63 018 рублей в августе).

По данным статистики, меньше всего в Севастополе получают на предприятиях в сфере обработки древесины – 9 234 рубля в сентябре, на производстве «прочих готовых изделий» – 9 854 рубля, на производстве кожи и изделий из неё – 10 143 рубля.

Ранее РИА Новости сообщало, что эксперты рассчитали соотношение среднего заработка и стоимости стандартного потребительского набора в ста крупнейших городах, который состоит из 112 товаров и услуг, а также составили рейтинг городов по уровню заработной платы. 

Самая высокая зарплата в 97 тысяч рублей зафиксирована в российской столице. На втором месте – Южно-Сахалинск (90,6 тысячи рублей). При этом Москва и Южно-Сахалинск находятся по уровню цен лишь на шестом и седьмом местах. Более высокие цены среди 100 исследуемых городов зафиксированы в Петропавловск-Камчатском, Магадане, Нарьян-Маре, Салехарде и Якутске.

После Южно-Сахалинска по размеру зарплаты идут Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск, где близкие реальные зарплаты, при этом номинальные сильно отличаются. Так, в Салехарде средний заработок на 22% выше, чем в Ханты-Мансийске, а разница в ценах фактически уравнивают уровень жизни в них.

В конце списка оказались южные города. Самое низкое соотношение зарплат и фиксированного набора – в Шахты в Ростовской области. Достаточно низкая покупательная способность средних зарплат в Черкесске и Элисте. Из девяти завершающих рейтинг городов – пять являются столицами северокавказских республик.

В сентябре говорилось, что заработная плата по итогам шести месяцев текущего года выросла по всей стране, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области — заработная плата в этом регионе выросла на 14,7%.

В пяти регионах средние заработные платы увеличились на 9% и более – это Магаданская область, где отмечен рост на 11,6%, Севастополь (+10,9%), Сахалин (+10,7%), Кемеровская (+10,7%) и Липецкая (+10%) области.

Меньше всего зарплата увеличилась в Ямало-Ненецком автономном округе (на 2,3%) и в Санкт-Петербурге (на 3,2%).

Источник: Портал Информер

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