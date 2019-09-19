Севастополь вошел в тройку самых популярных туристических городов Крыма

19 сентября 2019     25
Севастополь вошел в тройку самых популярных туристических городов Крыма

В период курортного сезона 2019 года Ассоциацией курортов Крыма при содействии факультета географии, геологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, а также кафедры туризма Крымского университета культуры, искусств и туризма проводились маркетинговые исследования в рекреационной сфере по изучению потребительского спроса и качества обслуживания в курортных учреждениях в форме опроса отдыхающих по методике формализованного интервью с заполнением анкеты.

По результатам обработки и анализа полученных данных определены лидеры независимого потребительского рейтинга «Лучшие здравницы и отели Крыма».

Кроме этого, были определены лидеры среди курортных районов полуострова Крым. Город Севастополь возглавил тройку лидеров среди курортных городов (на основании мнения опрошенных гостей) с показателем 90,5% из 100% возможных.

Торжественное награждение лучших здравниц, отелей и гостевых домов по итогам курортного сезона 2019 г. состоится 27 сентября в отеле «Ялта-Интурист».

Город Севастополь представляют 10 лауреатов:

-гостевой дом «Два маяка»;

-гостевой дом «Узунджа» (с. Колхозное);

-гостевой дом «Лазурный» (с. Учкуевка);

-гостевой дом «Guest House K&T»;

-отель «Вилла «Никита»;

-отель «Дельфин», комплекс «Хрустальный Resort & Spa»;

-пансионат «Афалина»;

-пансионат «Песчаный Берег» (пос. Любимовка);

Справочная информация:

sevtourism@sev.gov.ru


Четверг, 19 сентября 2019 г. 498

Источник: Портал Информер

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