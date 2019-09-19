Севастополь вошел в тройку самых популярных туристических городов Крыма

В период курортного сезона 2019 года Ассоциацией курортов Крыма при содействии факультета географии, геологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, а также кафедры туризма Крымского университета культуры, искусств и туризма проводились маркетинговые исследования в рекреационной сфере по изучению потребительского спроса и качества обслуживания в курортных учреждениях в форме опроса отдыхающих по методике формализованного интервью с заполнением анкеты.
По результатам обработки и анализа полученных данных определены лидеры независимого потребительского рейтинга «Лучшие здравницы и отели Крыма».
Кроме этого, были определены лидеры среди курортных районов полуострова Крым. Город Севастополь возглавил тройку лидеров среди курортных городов (на основании мнения опрошенных гостей) с показателем 90,5% из 100% возможных.
Торжественное награждение лучших здравниц, отелей и гостевых домов по итогам курортного сезона 2019 г. состоится 27 сентября в отеле «Ялта-Интурист».
Город Севастополь представляют 10 лауреатов:
-гостевой дом «Два маяка»;
-гостевой дом «Узунджа» (с. Колхозное);
-гостевой дом «Лазурный» (с. Учкуевка);
-гостевой дом «Guest House K&T»;
-отель «Вилла «Никита»;
-отель «Дельфин», комплекс «Хрустальный Resort & Spa»;
-пансионат «Афалина»;
-пансионат «Песчаный Берег» (пос. Любимовка);
Справочная информация:
Четверг, 19 сентября 2019 г. 498
Источник: Портал Информер