Севастополь в новом формате отметит День молодежи

28 июня в 19:00 на набережной Корнилова для горожан и гостей Севастополя устроят яркий праздник в честь Дня молодежи. В 2019 году мероприятие станет более масштабным и пройдет в новом формате.

Знаковым событием празднования станет баттл молодежных музыкальных местных групп «Молодежь FM». В музыкальном баттле будут участвовать группы «Радиоволны», «Chelsea Band» и «Caleort». Хэдлайнер мероприятия – группа «Будни». «Сражаться» музыканты будут в формате получасового живого концерта. В конце дня голосованием жителей и гостей города будут отобраны победители.

Кроме того, впервые День молодежи в Севастополе пройдет при поддержке арт-кластера «Таврида». Новый партнер праздника привезет новых артистов и отберет лучших молодых талантов для участия в Первом в России фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ», который пройдет в Крыму с 20 по 26 августа.

Также все гости праздника смогут получить промокоды для регистрации на фестиваль. Они дадут право прохода на территорию фестиваля через «Зелёный коридор», заселиться в первую линию палаточного городка «арт-кварталов», получить доступ в фан-зону главной сцены фестиваля, использовать 10% скидку в фудкорте на территории фестиваля, участвовать в розыгрыше призов, получить памятный набор участника фестиваля (сувенирная продукция).