Севастополь в топ-10 городов России, презирающих День святого Валентина

Специалисты портала Kaluga-poisk.ru проанализировали посты и комментарии в социальных сетях российских городов (исключение – Москва и Санкт-Петербург) и выявили, где чаще критикуют День святого валентина.

Топ-10 субъектов РФ, ненавидящих праздник 14 февраля, возглавил Челябинск. На втором месте – Чита, третьем — Йошкар-Ола.

Топ-10 городов, презирающих День святого Валентина :

Челябинск — 34,5% Чита — 31,2% Йошкар-Ола — 29% Томск — 27,3% Воронеж — 26,1% Архангельск — 25,8%Ростов-на-Дону — 22% Владимир — 21,9% Пенза — 18%

Чаще пользователи говорят о том, что День влюбленных не является российским праздником, представляет собой лишь маркетинговую уловку и делает одиноких людей объектом насмешек.

Авторы негативных записей негодуют относительно излишней «мимимишности» в этот день и не понимают, почему для признания в любви нельзя выбрать другой день.

«ИНФОРМЕР» провёл опрос и выяснил, что думают севастопольцы о Дне всех влюблённых. Ответы — в видео.

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Несмотря на то, что каждый по-разному относится к этому празднику, расскажем его историю.

День святого Валентина существует уже более полутора тысяч лет. О самом Валентине известно мало.

По легенде, он жил в третьем веке нашей эры во время правления римского императора Клавдия Второго, был простым христианским священником, занимался естественными науками и медициной.

Император чтил воинскую доблесть прославленных римских легионов и не очень жаловал христиан.

Для сохранения воинского духа им был издан указ, запрещающий легионерам женитьбу, поскольку легионер, вступивший в брак, много времени проводит среди родных, в итоге занят мыслями не о благе империи и воинских доблестях, а о том, как содержать семью.

К счастью легионеров нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать влюбленных. Им стал священник Валентин. Добрый и отзывчивый человек мирил поссорившихся, помогал писать любовные письма и делать приятные сюрпризы любимым.

Император, узнав об этом, распорядился, чтобы в конце 269 года Валентина взяли под стражу, а вскоре был подписан указ о его казни.

Говорили, что в него влюбилась дочь тюремщика. Валентин, как священник, давший обет безбрачия, не мог ответить взаимностью. Однако в ночь перед казнью 13 февраля отправил ей любовное письмо, где рассказал о своих чувствах. Прочитано оно было после его казни.







Пятница, 14 февраля 2020 г. 128

Источник: Портал Информер