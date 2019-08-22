Севастополь готовится к выборам в Законодательное собрание

22 августа 2019     21
Севастополь готовится к выборам в Законодательное собрание

Практически все избирательные участки Севастополя готовы к выборам депутатов Заксобрания, которые пройдут 8 сентября. Исключение составляют мобильные участки, расположенные в сельской зоне, их подготовка вышла на завершающий этап. Об этом по итогам заседания межведомственной рабочей группы сказал и.о. вице-губернатора Андрей Шишкин.

«Все избирательные участки проверены и готовы к проведению выборов, все спорные вопросы разрешены. На заседании обсуждался вопрос подготовки четырех мобильных участков в сельской зоне. На сегодня все материально-технические средства для формирования данных участков выделены.

Речь идет об участках, расположенных в Первом отделении совхоза Софьи Перовской, в селах Первомайка и Широкое. Ранее избирательные участки располагались в клубах, где сейчас проводятся капитальные ремонты», – пояснил Андрей Шишкин.

Глава Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко подчеркнул, что удовлетворен качеством подготовки участков к выборам и в целом работой органов исполнительной власти в этом направлении.

«Единственный сложный момент – это четыре участка, где будут использоваться мобильные конструкции. В целом исполнительными органами власти проведена очень большая работа для того, чтобы 8 сентября избиратели могли прийти и спокойно проголосовать. Безопасность на избирательных участках будут обеспечивать МВД и Росгвардия», – уточнил Сергей Даниленко.

 


Четверг, 22 августа 2019 г. 161

Источник: Портал Информер

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