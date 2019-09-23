Севастополь готовится к отопительному сезону

На сегодняшнем аппаратном совещании под председательством врио губернатора Михаила Развожаева и.о. директора департамента городского хозяйства Михаил Тарасов доложил о готовности к отопительному периоду жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры.

По его словам, на сегодняшний день готовность региона к отопительному сезону составляет 83 %, работы на объектах продолжаются.

Тарасов отметил, что в настоящий момент идет процесс заполнения центральной системы теплоснабжения, а также обратился к севастопольцам и попросил в случае протечек звонить в управляющую компанию. Ночные протопки объектов социальной сферы будут проводиться по заявкам.

«До 30 сентября планируем полное заполнение системы (централизованного отопления). Обычно уже в октябре, когда определённые вопросы возникают у объектов социального блока, начинаем ночные протопки – там, где есть возможность: детские сады, школы, где идут риски понижения температуры на начало работы (утром)», – скакзал Тарасов.

В ходе подготовки к отопительному сезону выполнен ремонт 134 котельной, до начала сезона дождей реализована программа капитального ремонта крыш (124 кровли).

Отопительная система отремонтирована в 724 домах. В целом, готовность жилищного фонда к зиме составляет 87 %, объектов социальной сферы – 80-90 %.

Предположительно, отопительный сезон в 2019 году начнётся 15-16 октября. Если на улице будет выше 8 градусов, то тепло в квартирах появится чуть позже.





Понедельник, 23 сентября 2019 г. 624

Источник: Портал Информер