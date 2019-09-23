Севастополь готовится к отопительному сезону

23 сентября 2019     16
Севастополь готовится к отопительному сезону

На сегодняшнем аппаратном совещании под председательством врио губернатора Михаила Развожаева и.о. директора департамента городского хозяйства Михаил Тарасов доложил о готовности к отопительному периоду жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры.

По его словам, на сегодняшний день готовность региона к отопительному сезону составляет 83 %, работы на объектах продолжаются.

Тарасов отметил, что в настоящий момент идет процесс заполнения центральной системы теплоснабжения, а также обратился к севастопольцам и попросил в случае протечек звонить в управляющую компанию. Ночные протопки объектов социальной сферы будут проводиться по заявкам.

«До 30 сентября планируем полное заполнение системы (централизованного отопления). Обычно уже в октябре, когда определённые вопросы возникают у объектов социального блока, начинаем ночные протопки – там, где есть возможность: детские сады, школы, где идут риски понижения температуры на начало работы (утром)», – скакзал Тарасов. 

В ходе подготовки к отопительному сезону выполнен ремонт 134 котельной, до начала сезона дождей реализована программа капитального ремонта крыш (124 кровли).

 Отопительная система отремонтирована в 724 домах. В целом, готовность жилищного фонда к зиме составляет 87 %, объектов социальной сферы – 80-90 %.

Предположительно, отопительный сезон в 2019 году начнётся 15-16 октября. Если на улице будет выше 8 градусов, то тепло в квартирах появится чуть позже. 


Понедельник, 23 сентября 2019 г. 624

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Программа фестиваля WineFest в Балаклаве 28-29 сентября
Программа фестиваля WineFest в Балаклаве 28-29 сентября

28 сентября, суббота 12:00 – открытие фестиваля 12:00 – начало работы зон фестиваля I Международный фестиваль- пленэр Аллея виноделов PRO …


Охрану труда в горбольнице №4 Севастополя проверила прокуратура
Охрану труда в горбольнице №4 Севастополя проверила прокуратура

Сотрудники ведомства выявили в медучреждении нарушения трудового законодательства. Об этом сообщает корреспондент “Вести-ФМ”. В апреле этого года заработную плату сотрудники …


Хаджимба вступит в должность президента Абхазии 9 октября
Хаджимба вступит в должность президента Абхазии 9 октября

14:25 Церемония вступления в должность избранного на второй срок президента Абхазии Рауля Хаджимбы пройдёт 9 октября. РИА Новости ‘; result …


Стюардесса раскрыла грязные секреты авиакомпаний
Стюардесса раскрыла грязные секреты авиакомпаний

Стюардесса американской авиакомпании Air Holywood Джамила Хардвик рассказала о том, почему нельзя пить на борту чай и кофе. Об этом …


Севастополь готовится к отопительному сезону
Севастополь готовится к отопительному сезону

На сегодняшнем аппаратном совещании под председательством врио губернатора Михаила Развожаева и.о. директора департамента городского хозяйства Михаил Тарасов доложил о готовности к отопительному периоду жилищного …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты