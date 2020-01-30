Севастополь ждёт туристов (ЧУДОВИЩНЫЕ ФОТО И ВИДЕО)

Корреспонденты «ИНФОРМЕРа» решили проверить, как обстоят дела на Историческом бульваре.

<!-- -->

Справка:

Решение о проведении реконструкции Исторического бульвара было принято в 2015 году, после включения его в перечень объектов культурного наследия России.

Средства на выполнение работ в количестве 436 миллионов рублей были заложены в федеральной целевой программе развития Севастополя до 2022 года. Срок сдачи объекта – осень 2020 года.

В планы реконструкции также входили дополнительное озеленение бульвара, замена плиточного и асфальтового покрытия, системы освещения, возведение площадки для театрализованных представлений.

Реконструкция началась в октябре 2018 года, подрядной организации «Меандр» было перечислено почти 70% от стоимости контракта, но работы были выполнены на 25-30%.

Однако в июле 2019 года стройка неожиданно замерла. Причина – судебные тяжбы между исполнителем работ «Меандром» и субподрядчиком – строительной компанией «Ирбис», представители которого утверждали, что исполнитель контракта не выполняет свои договорные обязательства перед ними в части финансирования.

В июне 2019 года Санкт-Петербургский арбитражный суд принял решение о приостановлении работ. С тех пор Исторический бульвар пребывает в весьма плачевном состоянии. Когда возобновятся работы — никто не может ответить на этот вопрос.







Четверг, 30 января 2020 г. 787

Источник: Портал Информер