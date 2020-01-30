Севастополь ждёт туристов (ЧУДОВИЩНЫЕ ФОТО И ВИДЕО)

30 января 2020     12
Севастополь ждёт туристов (ЧУДОВИЩНЫЕ ФОТО И ВИДЕО)

Корреспонденты «ИНФОРМЕРа» решили проверить, как обстоят дела на Историческом бульваре. 

 

Справка:

 

Решение о проведении реконструкции Исторического бульвара было принято в 2015 году, после включения его в перечень объектов культурного наследия России.

Средства на выполнение работ в количестве 436 миллионов рублей были заложены в федеральной целевой программе развития Севастополя до 2022 года. Срок сдачи объекта – осень 2020 года.

В планы реконструкции также входили дополнительное озеленение бульвара, замена плиточного и асфальтового покрытия, системы освещения, возведение площадки для театрализованных представлений.

Реконструкция началась в октябре 2018 года, подрядной организации «Меандр» было перечислено почти 70% от стоимости контракта, но работы были выполнены на 25-30%.

Однако в июле 2019 года стройка неожиданно замерла. Причина – судебные тяжбы между исполнителем работ «Меандром» и субподрядчиком – строительной компанией «Ирбис», представители которого утверждали, что исполнитель контракта не выполняет свои договорные обязательства перед ними в части финансирования.

 

В июне 2019 года Санкт-Петербургский арбитражный суд принял решение о приостановлении работ. С тех пор Исторический бульвар пребывает в весьма плачевном состоянии.  Когда возобновятся работы — никто не может ответить на этот вопрос. 



Четверг, 30 января 2020 г. 787

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Помощник Зеленского опроверг просьбу о встрече с Путиным
Помощник Зеленского опроверг просьбу о встрече с Путиным

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак опроверг информацию о том, что Киев направлял просьбу о встрече с российским лидером …


Севастополь ждёт туристов (ЧУДОВИЩНЫЕ ФОТО И ВИДЕО)
Севастополь ждёт туристов (ЧУДОВИЩНЫЕ ФОТО И ВИДЕО)

Корреспонденты «ИНФОРМЕРа» решили проверить, как обстоят дела на Историческом бульваре.    Справка:   Решение о проведении реконструкции Исторического бульвара было принято в 2015 …


Россия закрыла границу с Китаем
Россия закрыла границу с Китаем

  Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о закрытии границы с Китаем на Дальнем востоке и других мероприятиях по борьбе со смертельным коронавирусом …


Уроженца Керчи будут судить за нанесение 30 ножевых ударов гражданской жене
Уроженца Керчи будут судить за нанесение 30 ножевых ударов гражданской жене

В октябре 2019 года 35-летний мужчина, проник в дом своей гражданской жены в одном из сёл Симферопольского района. В доме …


В Крыму собрали первый в этом году урожай томатов
В Крыму собрали первый в этом году урожай томатов

Первые 22 тонны помидоров созрели в теплицах комбината «Белогорский». В целом в планах крымских аграриев на этот год  вырастить в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты