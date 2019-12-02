Севастополь завершил Всероссийскую акцию «Сохраним лес»

2 декабря 2019     12
Севастополь завершил Всероссийскую акцию «Сохраним лес»

В 2019 году почти в 80 регионах страны прошла лесовосстановительная кампания “Сохраним лес”, которая стала частью ежегодной акции “Живи, лес!”.

Акция проходит в рамках федерального проекта “Сохранение лесов” национального проекта “Экология”.

В этом году особенно острым вопрос лесовосстановления стал для тех регионов, которые пострадали от лесных пожаров, с них и началась лесопосадка, ведь лозунг кампании “Присоединяйся, давай вместе поможем восстановить нашу природу после пожаров!”.

В Севастополе мероприятие началось позже, чем в других регионах, поскольку в климатических особенностях нашего региона высадка молодых деревьев возможна только с поздней осени.

Для восстановления был выбран лесной участок у Фиолентовского кольца, на котором в 2009 году произошел пожар. Для высадки были выбраны сеянцы сосны пицундской и лоха узколистного.

На площади 0,8 га волонтеры высадили более 4 000 сеянцев.

В акции приняли участие сотрудники Севприроднадзора, ГАУ “Севастопольский лесхоз”, ГКУ “Севастопольское лесничество”, УМВД России по г. Севастополю, Росприроднадзора, а также учащиеся 37 школы и волонтеры.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя Юлия Гаврилова отметила большую вовлеченность севастопольцев в лесовосстановительную кампанию – несмотря на неблагоприятный прогноз погоды, к акции присоединились более 50 человек.

Севприроднадзор благодарит всех участников мероприятия и просит граждан бережно относиться к молодым деревьям.



Понедельник, 2 декабря 2019 г. 2

Источник: Портал Информер

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