Севастополь завершил Всероссийскую акцию «Сохраним лес»

В 2019 году почти в 80 регионах страны прошла лесовосстановительная кампания “Сохраним лес”, которая стала частью ежегодной акции “Живи, лес!”.
Акция проходит в рамках федерального проекта “Сохранение лесов” национального проекта “Экология”.
В этом году особенно острым вопрос лесовосстановления стал для тех регионов, которые пострадали от лесных пожаров, с них и началась лесопосадка, ведь лозунг кампании “Присоединяйся, давай вместе поможем восстановить нашу природу после пожаров!”.
В Севастополе мероприятие началось позже, чем в других регионах, поскольку в климатических особенностях нашего региона высадка молодых деревьев возможна только с поздней осени.
Для восстановления был выбран лесной участок у Фиолентовского кольца, на котором в 2009 году произошел пожар. Для высадки были выбраны сеянцы сосны пицундской и лоха узколистного.
На площади 0,8 га волонтеры высадили более 4 000 сеянцев.
В акции приняли участие сотрудники Севприроднадзора, ГАУ “Севастопольский лесхоз”, ГКУ “Севастопольское лесничество”, УМВД России по г. Севастополю, Росприроднадзора, а также учащиеся 37 школы и волонтеры.
Исполняющий обязанности начальника Главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя Юлия Гаврилова отметила большую вовлеченность севастопольцев в лесовосстановительную кампанию – несмотря на неблагоприятный прогноз погоды, к акции присоединились более 50 человек.
Севприроднадзор благодарит всех участников мероприятия и просит граждан бережно относиться к молодым деревьям.
Понедельник, 2 декабря 2019 г. 2
Источник: Портал Информер