Севастополь занимает первое место в России по количеству браков

Севастополь уже шестой год подряд является лидером среди регионов России по количеству заключённых браков.В прошлом году в городе было зарегистрировано почти 4 тысячи браков.

«В 2019 году 3 825 пар скрепили свой семейный союз в Севастополе, это на 10 пар меньше, чем годом ранее. Севастополь шестой год подряд лидирует в Российской Федерации по количеству зарегистрированных браков на тысячу населения», – сообщает городское управление ЗАГСа.

Коэффициент заключённых браков в Севастополе в соответствии с населением составил 8,2. В России, равно как и в Южном федеральном округе, он составляет 6,2.

Самый распространённый возраст женитьбы – от 25 до 29 лет. Молодожёны в этой возрастной категории регистрируются в 32% случаев. Второе место у людей в возрасте от 19 до 24 лет – 22% браков. Третье – 30-34 года – 18% новых семей. Ещё 10% женятся в возрасте 35-39 лет.

Подростки до 18 лет в Севастополе регистрируют браки в 4% случаев.







Суббота, 8 февраля 2020 г. 379

Источник: Портал Информер