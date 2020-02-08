Севастополь занимает первое место в России по количеству браков

8 февраля 2020     20
Севастополь занимает первое место в России по количеству браков

Севастополь уже шестой год подряд является лидером среди регионов России по количеству заключённых браков.В прошлом году в городе было зарегистрировано почти 4 тысячи браков.

«В 2019 году 3 825 пар скрепили свой семейный союз в Севастополе, это на 10 пар меньше, чем годом ранее. Севастополь шестой год подряд лидирует в Российской Федерации по количеству зарегистрированных браков на тысячу населения», – сообщает городское управление ЗАГСа.

Коэффициент заключённых браков в Севастополе в соответствии с населением составил 8,2. В России, равно как и в Южном федеральном округе, он составляет 6,2.

Самый распространённый возраст женитьбы – от 25 до 29 лет. Молодожёны в этой возрастной категории регистрируются в 32% случаев. Второе место у людей в возрасте от 19 до 24 лет – 22% браков. Третье – 30-34 года – 18% новых семей. Ещё 10% женятся в возрасте 35-39 лет.

Подростки до 18 лет в Севастополе регистрируют браки в 4% случаев.



Суббота, 8 февраля 2020 г. 379

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Раскрыта личность устроившего стрельбу в Таиланде солдата
Раскрыта личность устроившего стрельбу в Таиланде солдата

Раскрыта личность солдата, открывшего стрельбу по людям около торгового центра на востоке Таиланда. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает …


Какие изменения в Конституцию предлагает Хирург (ВИДЕО)
Какие изменения в Конституцию предлагает Хирург (ВИДЕО)

7 февраля лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург принял участие в пресс-конференции «Формирование инициативной группы в поддержку конституционных инициатив президента …


Севастополь занимает первое место в России по количеству браков
Севастополь занимает первое место в России по количеству браков

Севастополь уже шестой год подряд является лидером среди регионов России по количеству заключённых браков.В прошлом году в городе было зарегистрировано …


Сергей Безруков дал спектакль в ДКР и посетил СевТЮЗ
Сергей Безруков дал спектакль в ДКР и посетил СевТЮЗ

В пятницу вечером с аншлагом во Дворце культуры рыбаков прошел музыкально-поэтический спектакль «Исповедь хулигана» о жизни Сергея Есенина в стихах …


В штабе Черноморского флота прошёл военный совет
В штабе Черноморского флота прошёл военный совет

Под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова состоялось расширенное заседание Военного совета флота, на котором шла речь о деятельности …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты