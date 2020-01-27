Севастополь и Феодосия попали в топ городов для патриотического туризма

27 января 2020     17
Севастополь и Феодосия попали в топ городов для патриотического туризма

Феодосия и Севастополь попали в первую тройку городов воинской славы РФ, куда чаще всего отправляются туристы в патриотическое путешествие зимой. Об этом информирует сервис бронирования Tvil.ru.

На первом месте в топе городов воинской славы оказался Санкт-Петербург, на втором – Севастополь, а замыкает тройку лидеров Феодосия.Также в десятку популярных городов для патриотического туризма вошли Анапа, Петрозаводск, Воронеж, Тверь, Ростов-на-Дону, Белгород и Можайск.

По данным сервиса, дешевле всего отдохнуть в Воронеже – всего 1591 рубль за шесть ночей, а дороже всего в Можайске – 10 000 за три ночи.

Рейтинг был составлен ко Дню полного снятия блокады с Ленинграда в 1944 году, которые отмечается ежегодно 27 января.



Понедельник, 27 января 2020 г. 836

Источник: Портал Информер

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