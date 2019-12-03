Севастополь кормит Москву?

3 декабря 2019     9
Севастополь кормит Москву?

Интересную статистику по расходам региональных бюджетов в России приводит в ЖЖ аналитик Spydell.

Из таблицы расходов бюджетов, которые он публикует, очень хорошо видно, как Москва пожирает ресурсы страны.

Так, все расходы регионов составляют – 11,8 трлн., из которых на Москву приходится – 2,3 трлн. Таким образом, на Москву пришлось 19,4% трат.

При населении столицы в 8,5% — это в 2,3 раза больше на душу населения, чем в среднем по России.

Из общих затрат на благоустройство городского пространства, регионы потратили 462 млрд руб., на доли Москвы пришлось боле половины (55%) – 257 млрд, на втором месте Московская область – 30 млрд, на третьем месте идет Санкт Петербург – 16 млрд руб.

Для того, чтобы понять, сколько это, отметим, что расходы Тверской области – 67 млрд руб, Калужской области 74 млрд руб, Ярославской области – 81 млрд руб, Тульской области – 90 млрд.

Расходы Севастополя на 2020 год составят 58,24 млрд рублей.

Таким образом, только расходы на благоустройство Москвы больше, чем весь бюджет Тверской, Калужской, Тульской, Ярославской областей и Севастополя вместе взятых.

Напомним, что официально в Москве проживают 12,5 млн. человек, тогда как население России составляет примерно 146 млн. Таким образом, в столице живёт 8,5% россиян.

 

Источник: Портал Информер

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