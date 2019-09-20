Севастополь может остаться без питьевой воды

Власти Севастополя признают сложное положение с водоснабжением города и поэтому собираются использовать еще три подземные скважины. Об этом журналистам сказал директор севастопольского ГУПС «Водоканал» Николай Перегуда на проходящей в Севастополе XII конференции водоканалов России.

По его словам, одна перспективная скважина находится в районе 20-го гидроузла.

Из нее можно снабжать часть Ленинского района города – проспект Острякова, улицу Хрусталева и прилегающие улицы. Вторая скважина – возле бывшего завода «Муссон». Из нее планируют снабжать Гагаринский район. Третья – рядом с селом Поворотное, ее хотят использовать для подачи воды в сельскую зону.

Перегуда отметил, что в Чернореченском водохранилище сейчас 43 миллиона тонн воды – это две трети объема.

Возможное опреснение морской воды, как источник водоснабжения Севастополя, власти города пока не рассматривают.

По мнению директора «Водоканала», это слишком дорого и энергозатратно.

«Опреснение морской воды – это нереально для Севастополя», – сказал Перегуда.





Пятница, 20 сентября 2019 г. 16

Источник: Портал Информер