Севастополь наводнили мошенники в сфере долевого строительства

13 августа 2019     13
Севастополь наводнили мошенники в сфере долевого строительства

В Севастополе реализуется мошенническая схема, предлагающая потенциальным покупателям жилья заключить договоры долевого строительства в обход требований закона № 214-ФЗ.

В частности, вместо договора участия в долевом строительстве с обязательной его государственной регистрацией, инвесторам предлагается заключить «Договора займа», «Договор поручительства» и некое «Согласие», которое предусматривает вместо возврата займа и процентов по нему передачу жилого помещения от псевдозастройщика инвестору.

При заключении таких договоров значительная часть оплаты отдается сразу, сами же договоры не регистрируются в уполномоченном государственном органе. При этом они не содержат сроков сдачи квартиры и вообще не гарантируют того, что дом будет построен.

Более того, на интернет-ресурсах размещены объявления о продаже квартир в строящихся ЖК «Приветливый», ЖК «Мир», ЖК «Новый Инкерман» по адресам: ул. Горпищенко, 104; ул. Кокчетавская, 28; ул. Шевкопляса-Погорелова.

По информации департамента капитального строительства, по всем вышеуказанным объектам отсутствуют разрешения на строительство, за получением заключения о соответствии застройщика, позволяющего привлекать денежные средства граждан, для строительства многоквартирного дома, какие-либо юридические лица не обращались.


Вторник, 13 августа 2019 г. 78

Источник: Портал Информер

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