Севастополь переходит на цифровое телевидение

10 октября 2019     12
Севастополь переходит на цифровое телевидение

14 октября в Севастополе вместе с 19 субъектами завершится переход на цифровое телевидение. Жители получат возможность принимать цифровой телевизионный сигнал высокого качества. Принято решение, что «горячая линия» по номеру: 55-03-03 будет работать круглосуточно.

«Для того чтобы переход на цифровое телевидение для жителей Севастополя прошел максимально комфортно, Правительством была организована масштабная подготовительная работа. В первую очередь налажена работа «горячей линии», волонтеры помогали пенсионерам и ветеранам настроить оборудования, а Правительством приняты документы о компенсации стоимости приставок льготникам. В результате город безболезненно переходит на цифру», – сказала и.о. начальника Главного управления информатизации и связи Александра Осипова.

За время работы «горячей линии» обработано свыше 2 тысяч звонков, Волонтеры помогли настроить приставки более чем по 200 заявкам.

«Хочу обратить внимание жителей города, что с 11 октября 2019 года по 21 октября после отключения аналогового телевидения наша «горячая линия» будет работать круглосуточно. Прием заявок на волонтеров не будет прекращен!», – уточнила Александра Осипова.

Телефон «горячей линии»: 55-03-03.Справка:

Льготным категориям граждан, самостоятельно купившим приставку стоимостью до 1,5 тыс. рублей, компенсируется ее приобретение. Для этого необходимо сохранить фискальный чек и обратиться в ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания» по адресу: ул. Хрусталева, 27, тел. (отдел материальной помощи: тел. 555-824) для получения единоразовой выплаты компенсации за приобретенную приставку.



Четверг, 10 октября 2019 г. 441

Источник: Портал Информер

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