Севастополь получил бронзу Международного туристского фестиваля

Севастополь награжден дипломом третьей степени в номинации «Туристские дестинации» III Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии» в Оренбурге.

В 2019 году в Международном туристском фестивале-конкурсе «Диво Евразии» приняли участие 738 проектов из 10 стран: Абхазии, Армении, Беларусь, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, Китая, Россия и Узбекистана.

В финале было представлено 70 лучших проектов, среди которых Севастополь стал третьим.

Напомним, в сентябре на VI Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2019» – Севастополь занял первое место в номинации «Лучшее мобильное приложение для туристов» за приложение BST Guide (БСТ гид) и Гран-при за приоритетный проект общегородского значения «Создание комплекса активного туризма «Большая севастопольская тропа» в номинации «Лучший спортивный маршрут».







Пятница, 22 ноября 2019 г. 173

Источник: Портал Информер