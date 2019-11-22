Севастополь получил бронзу Международного туристского фестиваля

22 ноября 2019     16
Севастополь получил бронзу Международного туристского фестиваля

Севастополь награжден дипломом третьей степени в номинации «Туристские дестинации» III Международного туристского фестиваля-конкурса видео, фото и анимации «Диво Евразии» в Оренбурге.

В 2019 году в Международном туристском фестивале-конкурсе «Диво Евразии» приняли участие 738 проектов из 10 стран: Абхазии, Армении, Беларусь, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, Китая, Россия и Узбекистана.

В финале было представлено 70 лучших проектов, среди которых Севастополь стал третьим.

Напомним, в сентябре на VI Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2019»  – Севастополь занял первое место в номинации «Лучшее мобильное приложение для туристов» за приложение BST Guide (БСТ гид) и Гран-при за приоритетный проект общегородского значения «Создание комплекса активного туризма «Большая севастопольская тропа» в номинации «Лучший спортивный маршрут».  



Пятница, 22 ноября 2019 г. 173

Источник: Портал Информер

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